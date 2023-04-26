Ворошиловский суд Ростова вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Александра Аипова — экс-начальника отдела части собственной безопасности ГУ ММД России по Ростовской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и коррупции. Аипов, по версии следователей, покровительствовал преступной группе, организовывавшей работу проституток на трассе М-4 «Дон». В частности, экс-полицейский сливал преступникам данные о планируемых в МВД рейдах. В виде взятки Аипов успел получить 105 тысяч рублей и набор шахмат за 15 тысяч рублей.