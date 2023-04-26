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Суд в Ростове попросил доработать обвинение полицейскому, крышевавшему проституток

26 апреля 2023, 13:01
Фото: emma wylde/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Суд в Ростове попросил доработать обвинение полицейскому, крышевавшему проституток
Суд в Ростове вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-полицейского Александра Аипова, обвиняемого в превышении полномочий и коррупции, пишут СМИ.

Ворошиловский суд Ростова вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Александра Аипова — экс-начальника отдела части собственной безопасности ГУ ММД России по Ростовской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и коррупции. Аипов, по версии следователей, покровительствовал преступной группе, организовывавшей работу проституток на трассе М-4 «Дон». В частности, экс-полицейский сливал преступникам данные о планируемых в МВД рейдах. В виде взятки Аипов успел получить 105 тысяч рублей и набор шахмат за 15 тысяч рублей.

В Ростове будут судить полицейского, который брал взятки за «крышу» для проституток
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Однако суду не понравилось обвинительное заключение прокурора. Там, в частности, указана неверная сумма взятки и не конкретизировано обвинение по крышеванию проституции. Обвинительное заключение поручено доработать.

Сам Аипов, как пишет «Коммерсант», находится под подпиской о невыезде.

Напомним, свои преступления экс-полицейский совершал в 2018 году. Задержанием Аипова занимались сотрудники ФСБ России.

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