Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
В Ростове полиция и волонтеры разыскивают двух 14-летних школьниц Валерию С. и Лиану Ж. Об их местонахождении ничего неизвестно с 24 апреля. В тот злополучный день девочки вышли из дома и не вернулись. На звонки и сообщения школьницы не отвечают, друзья также не знают, куда они могли отправиться.
Рост девочек составляет около 170 сантиметров. У Валерии темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи на ней были светло-серая куртка, черные джинсы и белые кроссовки. Цвет волос Лианы — русые, ее глаза — голубые. Из дома она вышла в белой толстовке с черно-коричневыми вставками, светло-синих джинсах и белых кроссовках.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, просят связаться с полицией или волонтерами.
Напомним, в начале месяца стало известно о пропаже в Ростове 11-летнего мальчика.