В Ростове полиция и волонтеры разыскивают двух 14-летних школьниц Валерию С. и Лиану Ж. Об их местонахождении ничего неизвестно с 24 апреля. В тот злополучный день девочки вышли из дома и не вернулись. На звонки и сообщения школьницы не отвечают, друзья также не знают, куда они могли отправиться.