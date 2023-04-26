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С 26 апреля в Ростове не могут найти двух 14-летних школьниц

26 апреля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Две 14-летние школьницы пропали в Ростове
Две 14-летние школьницы пропали в Ростове при невыясненных обстоятельствах, сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Ростове полиция и волонтеры разыскивают двух 14-летних школьниц Валерию С. и Лиану Ж. Об их местонахождении ничего неизвестно с 24 апреля. В тот злополучный день девочки вышли из дома и не вернулись. На звонки и сообщения школьницы не отвечают, друзья также не знают, куда они могли отправиться.

Рост девочек составляет около 170 сантиметров. У Валерии темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи на ней были светло-серая куртка, черные джинсы и белые кроссовки. Цвет волос Лианы — русые, ее глаза — голубые. Из дома она вышла в белой толстовке с черно-коричневыми вставками, светло-синих джинсах и белых кроссовках.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочек, просят связаться с полицией или волонтерами.

Напомним, в начале месяца стало известно о пропаже в Ростове 11-летнего мальчика.

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