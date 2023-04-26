В Азове автобус защемил руку пенсионерки и протащил ее за собой по асфальту

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Telegram-канал «Азов События» во вторник, 25 апреля, сообщил о неприятном инциденте в общественном транспорте.
Рядом с городским автовокзалом двери автобуса №3 защемили руку пожилой женщины, водитель не заметил застрявшей в дверях пассажирки и поехал дальше, из-за чего азовчанку почтенного возраста протащило по асфальту около 30 метров.
Очевидцы утверждают, что автомобилисты старались перекрыть движение и остановить невнимательного водителя автобуса, благодаря чему бабушке удалось избежать опасной «поездки».
«Водители автобусов! Вы отвечаете за жизни людей, будьте внимательней!», — призвал подписчик сообщества.
«Есть такие водилы, что двери на ходу открывают-закрывают, выпрыгивай и запрыгивай, как хочешь. И говорить с ними бесполезно», «Бедная бабушка, в таком возрасте травмы обеспечены. Водилы, в зеркала смотрите, вы несете ответственность за пассажиров!», — заметили горожане в комментариях.
Ранее водитель автобуса сбил женщину, когда сдавал назад.