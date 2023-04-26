В Азове автобус защемил руку пенсионерки и протащил ее за собой по асфальту

«Есть такие водилы, что двери на ходу открывают-закрывают, выпрыгивай и запрыгивай, как хочешь. И говорить с ними бесполезно», «Бедная бабушка, в таком возрасте травмы обеспечены. Водилы, в зеркала смотрите, вы несете ответственность за пассажиров!», — заметили горожане в комментариях.