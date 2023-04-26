Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, 26 апреля в Азове очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии — водитель автобуса не заметил застрявшую в дверях пожилую женщину, и пенсионерку протащило несколько десятков метров от остановки по проезжей части.
Telegram-канал «Азов События» сообщил со ссылкой на заместителя главврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, что пенсионерка отказалась от госпитализации из-за отсутствия жалоб на здоровье. Представители АТП доставили пожилую женщину домой.
Кроме того, перевозчик рассказал, что с водителями провели дополнительный инструктаж об обеспечении безопасности пассажироперевозок, а водитель автобуса №3 получил дисциплинарное взыскание — его временно отстранили от работы.
Информация об инциденте находится на проверке в официальных источниках.