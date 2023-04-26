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В Азове отстранили водителя автобуса, который протащил пенсионерку по асфальту

26 апреля 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Азове отстранили водителя автобуса, который протащил пенсионерку по асфальту
В Азове временно отстранили водителя, который допустил опасную ситуацию для здоровья пассажира, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Напомним, 26 апреля в Азове очевидцы сообщили о дорожно-транспортном происшествии — водитель автобуса не заметил застрявшую в дверях пожилую женщину, и пенсионерку протащило несколько десятков метров от остановки по проезжей части.

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Telegram-канал «Азов События» сообщил со ссылкой на заместителя главврача ЦГБ Азова Андрея Калачева, что пенсионерка отказалась от госпитализации из-за отсутствия жалоб на здоровье. Представители АТП доставили пожилую женщину домой.

Кроме того, перевозчик рассказал, что с водителями провели дополнительный инструктаж об обеспечении безопасности пассажироперевозок, а водитель автобуса №3 получил дисциплинарное взыскание — его временно отстранили от работы.

Информация об инциденте находится на проверке в официальных источниках.

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