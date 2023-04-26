Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
С этим вопросом он обратился к главе администрации города Алексею Логвиненко и поинтересовался судьбой проекта, а также захотел узнать, почему на него не предусмотрены деньги в бюджете.
Сити-менеджер рассказал, что бюджет растет и вместе с этим город имеет высокий процент освоения денег. Однако очень много оплат пришлось перенести в бюджет 2024 года, в том числе работы по ремонту грунтовых дорог проведут в 2023 году, а оплатят их в следующем.
«Мы понимаем, что физически зайти в бюджет 2023 года не можем, если у нас будут деньги, то мы их заложим», — уточнил Логвиненко.
Он рассказал о ситуациях, когда делают документацию для реализации проекта, а через год цены меняются и на торги никто не приходит. Это коснулось школ №45 и 49, на торги по которым два раза никто не пришел. Теперь есть условие, что разница между одобрением проекта и началом работ не должна превышать шесть месяцев.
Ранее стало известно, что под Ростовом продают один гектар земли под застройку жильем за 62,4 миллиона рублей.