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В Ростове-на-Дону заморозили проект реконструкции школы на Тимошенко

26 апреля 2023, 05:26
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону заморозили проект строительства пристройки к лицею №71 на улице Тимошенко, сообщил депутат Вячеслав Камышный.

С этим вопросом он обратился к главе администрации города Алексею Логвиненко и поинтересовался судьбой проекта, а также захотел узнать, почему на него не предусмотрены деньги в бюджете.

Сити-менеджер рассказал, что бюджет растет и вместе с этим город имеет высокий процент освоения денег. Однако очень много оплат пришлось перенести в бюджет 2024 года, в том числе работы по ремонту грунтовых дорог проведут в 2023 году, а оплатят их в следующем.

«Мы понимаем, что физически зайти в бюджет 2023 года не можем, если у нас будут деньги, то мы их заложим», — уточнил Логвиненко.

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Он рассказал о ситуациях, когда делают документацию для реализации проекта, а через год цены меняются и на торги никто не приходит. Это коснулось школ №45 и 49, на торги по которым два раза никто не пришел. Теперь есть условие, что разница между одобрением проекта и началом работ не должна превышать шесть месяцев.

Ранее стало известно, что под Ростовом продают один гектар земли под застройку жильем за 62,4 миллиона рублей.

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