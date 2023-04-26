Он рассказал о ситуациях, когда делают документацию для реализации проекта, а через год цены меняются и на торги никто не приходит. Это коснулось школ №45 и 49, на торги по которым два раза никто не пришел. Теперь есть условие, что разница между одобрением проекта и началом работ не должна превышать шесть месяцев.