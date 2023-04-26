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В Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО

26 апреля 2023, 06:52
Фото: Paul Goyette/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО

В Ростове сотрудник московской полиции получил колото-резаные раны в ходе поножовщины

В Ростове московский полицейский поссорился с гостем бильярдного клуба местной гостиницы, конфликт закончился поножовщиной, подробностями инцидента поделился местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил о драке с поножовщиной, произошедшей на улице Каракумской у гостиницы «Аура». По предварительной информации, причиной драки стал словесный конфликт между сотрудником УВД на московском метрополитене и гостем бильярдного клуба в гостинице.

Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но посетитель бильярда в какой-то момент достал нож и нанес несколько ударов в живот и плечо полицейского, после чего немедленно скрылся. Сержанта полиции доставили в БСМП, где у него обнаружили несколько колото-резаных ран.

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Сейчас, по данным канала, полиция начала служебную проверку для выяснения обстоятельств инцидента. Одной из версий причин конфликта стало противоположное мнение участников драки относительно СВО.

Заметим, что информация о драке пока не получила официального подтверждения в официальных органах власти и полиции, данные уточняются.

Ранее жителя Ростова обвинили в убийстве знакомого.

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