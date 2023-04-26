Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но посетитель бильярда в какой-то момент достал нож и нанес несколько ударов в живот и плечо полицейского, после чего немедленно скрылся. Сержанта полиции доставили в БСМП, где у него обнаружили несколько колото-резаных ран.