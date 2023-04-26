Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил о драке с поножовщиной, произошедшей на улице Каракумской у гостиницы «Аура». По предварительной информации, причиной драки стал словесный конфликт между сотрудником УВД на московском метрополитене и гостем бильярдного клуба в гостинице.
Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но посетитель бильярда в какой-то момент достал нож и нанес несколько ударов в живот и плечо полицейского, после чего немедленно скрылся. Сержанта полиции доставили в БСМП, где у него обнаружили несколько колото-резаных ран.
Сейчас, по данным канала, полиция начала служебную проверку для выяснения обстоятельств инцидента. Одной из версий причин конфликта стало противоположное мнение участников драки относительно СВО.
Заметим, что информация о драке пока не получила официального подтверждения в официальных органах власти и полиции, данные уточняются.
Ранее жителя Ростова обвинили в убийстве знакомого.