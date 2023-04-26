Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
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Ограничения пришлось ввести в среду, 26 апреля, на маршрутах № 8, 10 и 12. Эта мера является временной, пока проводятся аварийные ремонтные работы на электрооборудовании.
«Весь транспорт перераспределили на другие троллейбусные маршруты города», — уточнили в городской администрации.
Сколько именно продлятся работы, не раскрывается.
Ранее появилась информация, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.