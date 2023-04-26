rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Изображение материала

В Ростове временно приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 26 апреля

26 апреля 2023, 13:55
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове временно приостановили работу трех троллейбусных маршрутов с 26 апреля
В Ростове-на-Дону из-за аварийной ситуации пришлось приостановить работу троллейбусов на трех маршрутах, сообщили в мэрии.

Ограничения пришлось ввести в среду, 26 апреля, на маршрутах № 8, 10 и 12. Эта мера является временной, пока проводятся аварийные ремонтные работы на электрооборудовании.

«Весь транспорт перераспределили на другие троллейбусные маршруты города», — уточнили в городской администрации.

Остановка «Конечная»: пассажир внезапно умер в троллейбусе в Ростовской области
Узнать подробнее

Сколько именно продлятся работы, не раскрывается.

Ранее появилась информация, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.

Читайте также:
В Азове автобус защемил руку пенсионерки и протащил ее за собой по асфальтуДептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутахВодитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Расписание автобусов#Движение автобусов#Обновление троллейбусов в Ростове#Авария в Ростове#Маршруты троллейбусов
Подпишитесь
«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым
Сегодня, 13:57
Президент РФ Путин указал на нехватку врачей в Ростовской области
Сегодня, 13:54
Необычные пятна появились на поверхности реки Дон в Ростове-на-Дону в апреле
Сегодня, 13:07
Суд в Ростове попросил доработать обвинение полицейскому, крышевавшему проституток
Сегодня, 13:01
Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове
Сегодня, 12:17