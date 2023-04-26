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В Ростовской области спасатели достали из воды спящего в реке мужчину

26 апреля 2023, 10:19
Фото: ТГ канал cheRostov
В Ростовской области спасатели достали из воды спящего в реке мужчину
В Ростовской области спасатели доставили на берег мужчину, который уснул в реке, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

В Белой Калитве местные жители увидели тело мужчины в воде возле каменистого берега и вызвали спасателей, которые по прибытию начали подготовку к эвакуации тела. Однако человек оказался живым и все это время спал.

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«Он попросил его не трогать, потому что ему плохо и у него нет сил. Спасатели принудительно доставили его на берег и передали медикам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина мог находиться в состоянии измененного сознания и упасть в реку, где в итоге ослаб и уснул. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске.

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