Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Белой Калитве местные жители увидели тело мужчины в воде возле каменистого берега и вызвали спасателей, которые по прибытию начали подготовку к эвакуации тела. Однако человек оказался живым и все это время спал.
«Он попросил его не трогать, потому что ему плохо и у него нет сил. Спасатели принудительно доставили его на берег и передали медикам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчина мог находиться в состоянии измененного сознания и упасть в реку, где в итоге ослаб и уснул. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее двух кошек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Волгодонске.