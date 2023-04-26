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В Ростовской области зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ в апреле

26 апреля 2023, 08:42
Фото: donland.ru
В Ростовской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ в апреле
В Ростовской области за неделю подтвердили почти 13,3 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Этот показатель на 17% ниже эпидпорога, однако неделей ранее количество заболевших было меньше — 12,9 тысячи человек.

Местных жителей призвали подальше держаться от людей с признаками ОРВИ. Также следует чаще мыть руки или протирать их спиртосодержащим средством.

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«Регулярно проветривайте помещения вашего жилого дома или офиса путем открывания окон, в тоже время избегайте сквозняков», — призвали жителей региона.

Ранее врачи предупредили о новой волне коронавируса в конце мая в Ростовской области.

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