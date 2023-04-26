Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Этот показатель на 17% ниже эпидпорога, однако неделей ранее количество заболевших было меньше — 12,9 тысячи человек.
Местных жителей призвали подальше держаться от людей с признаками ОРВИ. Также следует чаще мыть руки или протирать их спиртосодержащим средством.
«Регулярно проветривайте помещения вашего жилого дома или офиса путем открывания окон, в тоже время избегайте сквозняков», — призвали жителей региона.
Ранее врачи предупредили о новой волне коронавируса в конце мая в Ростовской области.