rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

Власти откорректируют проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге

26 апреля 2023, 07:46
Фото: donland.ru
Власти откорректируют проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил внести корректировки в проект рекультивации полигона на Николаевском шоссе, сведения об этом появились в Telegram-канале донского правительства.

В среду, 26 апреля, стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев нанес визит на полигон ТБО на территории Николаевского шоссе в Таганроге, где стартовали работы по рекультивации свалки.

К настоящему моменту уже 27,2 гектара территории полигона уже прошли государственную экоэкспертизу, что позволило выявить дополнительные три миллиона кубометров мусора.

РЭО подвел итоги облета мусорных полигонов дронами
Узнать подробнее

После дополнения информации о реальных объемах мусора на полигоне губернатор поручил МинЖКХ региона и администрации Таганрога скорректировать проект, чтобы ликвидировать некультивированные свалочные очаги.

Ранее власти рассказали, когда на Дону начнут сортировать отходы.

Читайте также:
В Ростовской области рекультивируют полигоны в пяти городах до конца 2024 годаВасилий Голубев пообещал взять на контроль ситуацию с полигоном медотходов в БатайскеВ Батайске прокуратура проверит полигон, где утилизируют биологические медотходы
#Полигон#Мусорный полигон#Мусор#Свалка мусора#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов
Сегодня, 08:18
Завод на месте закрывшегося ТагАЗа пообещали открыть к сентябрю 2023 года
Сегодня, 08:18
В Ростовской области зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ в апреле
Сегодня, 08:42
В Азове автобус защемил руку пенсионерки и протащил ее за собой по асфальту
Сегодня, 07:38
В Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО
Сегодня, 06:52
Банду «черных» банкиров задержали в Ростовской области за махинации на 1 млрд рублей
Сегодня, 06:23