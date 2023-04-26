Власти откорректируют проект рекультивации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В среду, 26 апреля, стало известно, что глава Ростовской области Василий Голубев нанес визит на полигон ТБО на территории Николаевского шоссе в Таганроге, где стартовали работы по рекультивации свалки.
К настоящему моменту уже 27,2 гектара территории полигона уже прошли государственную экоэкспертизу, что позволило выявить дополнительные три миллиона кубометров мусора.
После дополнения информации о реальных объемах мусора на полигоне губернатор поручил МинЖКХ региона и администрации Таганрога скорректировать проект, чтобы ликвидировать некультивированные свалочные очаги.
Ранее власти рассказали, когда на Дону начнут сортировать отходы.