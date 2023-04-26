Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Власти Ростова уже начали подготовку к будущему отопительному сезоны. В городе стартуют испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Первой проверили центральную котельную на улице Береговой.
Из-за гидравлических испытаний с 21 апреля в ряде домов в центре города отключили горячее водоснабжение. Его частично восстановили 25 апреля. Однако некоторые ростовчане продолжают оставаться без теплой воды. Власти Ростова заявили, что до 28 апреля горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.
Также чиновники добавили, что гидравлические испытания теперь проведут в других районах города. Почти на месяц без горячей воды предстоит остаться жителям Западного жилого массива.