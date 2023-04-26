Из-за гидравлических испытаний с 21 апреля в ряде домов в центре города отключили горячее водоснабжение. Его частично восстановили 25 апреля. Однако некоторые ростовчане продолжают оставаться без теплой воды. Власти Ростова заявили, что до 28 апреля горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.