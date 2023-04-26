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Власти пообещали до пятницы вернуть горячую воду жителям центра Ростова

26 апреля 2023, 16:03
Фото: 1MI
Горячую воду жителям центра Ростова пообещали вернуть до 28 апреля
Горячее водоснабжение вернется к жителям центра Ростова до 28 апреля, сообщили в администрации города.

Власти Ростова уже начали подготовку к будущему отопительному сезоны. В городе стартуют испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Первой проверили центральную котельную на улице Береговой.

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Из-за гидравлических испытаний с 21 апреля в ряде домов в центре города отключили горячее водоснабжение. Его частично восстановили 25 апреля. Однако некоторые ростовчане продолжают оставаться без теплой воды. Власти Ростова заявили, что до 28 апреля горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Также чиновники добавили, что гидравлические испытания теперь проведут в других районах города. Почти на месяц без горячей воды предстоит остаться жителям Западного жилого массива.

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