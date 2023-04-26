Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Всего в городе 107 маршрутов общественного транспорта, а у перевозчиков есть более 1,2 тысячи единиц транспорта. Перевозкой пассажиров занимаются 13 транспортных предприятий, в том числе два муниципальных.
В городе проводится регулярная проверка работы транспортных компаний, только за прошлый год провели более 400 проверок состояния транспорта. В результате зарегистрировали 463 нарушения.
В рамках проверок выявляли и нарушения, связанные с неисправными кондиционерами. Согласно проведенному мониторингу, в среднем по городу курсируют до 730 единиц транспорта.
В рамках развития пассажирского транспорта все автобусы хотят оборудовать пандусами для инвалидов и кондиционерами, а водители получат форменную одежду.
Срок эксплуатации автобусов составит не более 10 лет, а во всех салонах будут электронные табло.
Ранее Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах.