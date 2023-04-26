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Власти в Ростове-на-Дону рассказали, каким станет общественный транспорт

26 апреля 2023, 07:50
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростове-на-Дону рассказали, каким станет общественный транспорт
В Ростове-на-Дону планируется дальнейшее развитие общественного транспорта, прозвучало на заседании Думы города.

Всего в городе 107 маршрутов общественного транспорта, а у перевозчиков есть более 1,2 тысячи единиц транспорта. Перевозкой пассажиров занимаются 13 транспортных предприятий, в том числе два муниципальных.

В городе проводится регулярная проверка работы транспортных компаний, только за прошлый год провели более 400 проверок состояния транспорта. В результате зарегистрировали 463 нарушения.

Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах
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В рамках проверок выявляли и нарушения, связанные с неисправными кондиционерами. Согласно проведенному мониторингу, в среднем по городу курсируют до 730 единиц транспорта.

В рамках развития пассажирского транспорта все автобусы хотят оборудовать пандусами для инвалидов и кондиционерами, а водители получат форменную одежду.

Срок эксплуатации автобусов составит не более 10 лет, а во всех салонах будут электронные табло.

Ранее Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах.

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