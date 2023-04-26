Взрывной киномикс от Wink в мае: авторское, интеллектуальное, якутское, нуар…

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет настоящее жанровое буйство на экране.
Ожидаемая громкая премьера мая - сериал из линейки WinkOriginals «Балет» (18+), хореография Владимира Варнавы, в главной роли Алла Сигалова. Бывшая советская прима-балерина, а ныне всемирно известный хореограф Рута Майерс после почти 40-летнего отсутствия возвращается в Россию, чтобы поставить современный балет. Но кроме пригласившего ее для постановки спектакля нового директора главного музыкального театра, ей предстоит увидеться с бывшими коллегами и знакомыми, которые сейчас сами стали влиятельными в балетном мире. И при этом они прекрасно помнят старые обиды. Рута старается быть в стороне от интриг, сохранить самообладание и достоинство, но эту партию невозможно станцевать одной. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая.
Продолжает список новинок настоящее мужское кино. У героев нет выходных, поэтому во втором сезоне сериала-боевика «Сержант» (18+) спецназовец Алексей Серганов (Владимир Епифанцев), едва успев спасти любимую женщину, снова окажется в эпицентре смертельно опасных событий. В этот раз от его действий зависит жизнь двух десятков агентов российских спецслужб. Все эпизоды сериала складываются в многоходовую остросюжетную игру, в которой Алексею противостоят оборотень в погонах полковник Черняев (Дмитрий Муляр) и криминальный босс Рафаэль (Михаил Пореченков). Сериал будет доступен в Wink 30 апреля.
Очередная история с продолжением появится на экране в комедийной франшизе «Любовь-морковь». В новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» (18+) семейная пара Андрея и Марины Голубевых (Гоша Куценко и Кристина Орбакайте) опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Без конца споря о том, как воспитывать сына-подростка, «залипшего» на гаджеты, родители однажды просыпаются в… «телах» роботов. Условием для возврата в свою природную сущность являются юмор, взаимопонимание и умение прощать. Все вроде просто. И все очень сложно. Что делать, если роботы не хотят обратно, а хотят навсегда остаться людьми? Интрига разрешится 4 мая.
Новое имя в современном кино – режиссер Степан Бурнашев. В мае якутский кинематограф представит большую ретроспективу фильмов этого режиссера: нуарный триллер «Айта» (16+), ставший бестселлером якутского кино, первым после кинопроката появится в Wink. По сценарию старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников, оставив записку, в которой якобы сообщила имя убийцы. Подозреваемым становится полицейский Афанасий, чужак в этих краях. Жители требуют немедленной расправы над ним, но местный следователь уверен, все не так просто. Фильм доступен с 4 мая.
Подписчики Wink имеют исключительную возможность увидеть и другие, ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах. «Другая жизнь» (12+) расскажет о семейной паре из Якутска, которая выиграла в лотерее GreenCard и переехала в американский городок Сан-Маркос. На новом месте карьера жены идет вверх, а вот у мужа, бывшего бизнесмена, не складывается. Американская мечта, оказывается, не для всех. Непонимание между бывшими любящими супругами растет день ото дня.
В лирической комедии «Первая любовь» (12+) скромный деревенский охотник (Федот Львов) и предприимчивая городская женщина (Изабелла Егорова) случайно встречаются и узнают друг в друге первую любовь. Время не властно над романтическими чувствами молодости.
Словно холодный душ после сентиментальных мелодрам - первый якутский зомби-хоррор «Республика Z» (16+). Снятый пять лет назад фильм будто приоткрывает завесу гипертрофированного пандемийного будущего: мир охвачен эпидемией зомби, человеку негде скрыться от них. В якутской тайге два приятеля «изолируются» в охотничьей заимке, но их убежище раскрыто, нужно опять бежать, спасаясь от жуткой погони.
Знатоки и ценители российского авторского кино получат в подарок две картины из программы фестиваля «Зимний». Драма Ивана Твердовского по одноименному рассказу Евгения Замятина «Наводнение» (18+) переносит действие из 1929 года в наши дни. В интерпретации Твердовского замятинский сюжет дополняют нотки Набокова и Достоевского. Не имея собственных детей, тренерская пара по плаванию Софья (Анна Слю) и Трофим (Максим Щёголев) берет на воспитание племянницу-сироту Аню (Софья Шидловская). Девочке трудно дается общение, после смерти родителей она не разговаривает. Новым родителям тоже трудно с ней. Происходят события, способные разрушить отношения Трофима и Софьи. Посмотреть этот фильм можно 5 мая.
Режиссер Михаил Брашинский в фильме «Волны» (16+) взялся за сложную тему сектантства как побега от реальности. Олег (Владислав Абашин) после самоубийства жены не может вернуться к прежней жизни и постоянно винит себя в ее смерти. В поиске перемены обстановки он оказывается в лесном поселении сектантов, которые верят в некие волны, сулящие человеку бессмертие. Странный быт обитателей, новая знакомая Вера (Виктория Толстоганова), чувства, которые прежде подавлялись - поможет ли все это Олегу пережить личный кошмар и найти смысл жизни? Ответ - в Wink с 15 мая.
Мелодраму «Я хочу! Я буду!» (12+) можно рассматривать как руководство на тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте. Главная героиня Надя (Екатерина Гусева) - 45 лет, замужем, работает в университете и все у нее хорошо. Но все чаще ей кажется, что есть другая жизнь, да и муж оказался чужим человеком. Все меняется с появлением в квартире племянницы Алёны, чей конек – стендап. Надю не узнать, она преображается, оживает. Сможет ли она жить по-новому - Wink покажет 18 мая.
С 13 мая Wink покажет китайский научно-фантастический боевик «Блуждающая Земля 2» (16+). Великое и, казалось, вечное Солнце угасает. Несколько сотен лет – и не станет Солнечной системы. В поисках Нового Дома люди изменяют орбиту Земли, отправляясь в неизвестность. Голубая планета переживает острейшие катаклизмы. Где еще в галактике есть место человеку и какой будет его новая жизнь — эти философские вопросы и исследует фильм, снятый по книге писателя-фантаста Лю Цысиня.
Для маленьких зрителей видеосервис подготовил мультсериал «Пуффины непобедимые» (6+), одним из режиссеров и продюсеров которого стал актер Милош Бикович. Забавная история приключений пуффинов Диди, Пай, Тика и Така делает новый виток: жизнь птиц меняется после встречи с метеоритом, и теперь у каждого из них есть своя суперсила. Возможно, именно поэтому они больше не тупики (так по-русски называются эти пернатые), а непобедимые пуффины? Мультфильм доступен в Wink с 5 мая.
Мультсказка «Моя фея-проказница» (0+) расскажет о маленькой волшебнице Виолетте, очень похожей на обычного ребенка. Она тоже больше любит играть и гулять, а не заниматься уроками. Провалив экзамен по волшебству, Виолетта закрывает себе путь в мир людей, и поэтому не может больше доставлять им подарки. На помощь ей приходят хитрость и новая подружка Макси. Дружба — это главное чудо. Мультфильм можно будет посмотреть всей семьей уже 27 апреля.
В майские праздники также будут доступны все серии двух новых проектов из линейки WinkOriginals: 27 апреля выходит заключительные эпизоды «Актрис»(18+),в этот же день в видеосервисе появятся и все серии военной драмы «Операция “Неман”» (18+).
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