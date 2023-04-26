Взрывной киномикс от Wink в мае: авторское, интеллектуальное, якутское, нуар…

Мелодраму «Я хочу! Я буду!» (12+) можно рассматривать как руководство на тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте. Главная героиня Надя (Екатерина Гусева) - 45 лет, замужем, работает в университете и все у нее хорошо. Но все чаще ей кажется, что есть другая жизнь, да и муж оказался чужим человеком. Все меняется с появлением в квартире племянницы Алёны, чей конек – стендап. Надю не узнать, она преображается, оживает. Сможет ли она жить по-новому - Wink покажет 18 мая.