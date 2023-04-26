Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Напомним, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, наделяющие регионы России правом усыплять бездомных собак. Таким образом, регионы смогут самостоятельно принимать законы, определяющие судьбу братьев наших меньших.
Инспектор в области обращения с животными разъясняет, что вопросы с численностью безнадзорных собак успешно решает федеральная программа ОСВВ (что означает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск на свободу). Ведь эта программа, по словам эксперта, не ограничивается лишь отловом — это комплексное решение, ориентированное на все важные аспекты, позволяющие контролировать численность безнадзорных собак.
«Это и стерилизация животных, и контроль за рождаемостью и выгулом. Это агитация и пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим, а также и уроки добра в школах», — подчеркивает Лариса Кандаурова.
Собеседница уверена, все, кто говорят о том, что программа ОСВВ не работает и ее надо менять — никогда качественно ее не исполняли.
«А свое воровство и бездействие за пять лет решили прикрыть тем, что она не работает. Но любопытный факт. В тех районах донского края, где ОСВВ действительно реализуется, например, в Белой Калитве, проблема с численностью животных решена», — говорит общественный инспектор.
Зоозащитники Ростова выступают категорически против эвтаназии бездомных собак.
«Если законопроект об усыплении бездомных животных примут, это будет не только трагедия для всего зоозащитного сообщества, но и откат в средневековье. Вся работа, которая была проделана, сейчас сводится к нулю», — резюмирует зоозащитница Алла Моренец.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростове решают проблему с безнадзорными животными, и кто побеждает в торгах на госзакупках.