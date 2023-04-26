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«Жуть собачья»: почему зоозащитники Ростова против эвтаназии бездомных животных

26 апреля 2023, 11:41
Фото: 1MI
«Жуть собачья»: почему зоозащитники Ростова против эвтаназии бездомных животных

Зоозащитники Ростовской области разъяснили, почему выступают против эвтаназии собак

Закон, наделяющий регионы правом усыпления бездомных собак, вводить категорически нельзя. Ни зоозащитники, ни большинство граждан в Ростовской области не смогут смириться с эвтаназией животных, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Напомним, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, наделяющие регионы России правом усыплять бездомных собак. Таким образом, регионы смогут самостоятельно принимать законы, определяющие судьбу братьев наших меньших.

Инспектор в области обращения с животными разъясняет, что вопросы с численностью безнадзорных собак успешно решает федеральная программа ОСВВ (что означает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск на свободу). Ведь эта программа, по словам эксперта, не ограничивается лишь отловом — это комплексное решение, ориентированное на все важные аспекты, позволяющие контролировать численность безнадзорных собак.

это комплексное решение, ориентированное на все важные аспекты, позволяющие контролировать численность безнадзорных собак.это комплексное решение, ориентированное на все важные аспекты, позволяющие контролировать численность безнадзорных собак.
это комплексное решение, ориентированное на все важные аспекты, позволяющие контролировать численность безнадзорных собак.
Фото: 1MI
В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак
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«Это и стерилизация животных, и контроль за рождаемостью и выгулом. Это агитация и пропаганда гуманного отношения к братьям нашим меньшим, а также и уроки добра в школах», — подчеркивает Лариса Кандаурова.

Собеседница уверена, все, кто говорят о том, что программа ОСВВ не работает и ее надо менять — никогда качественно ее не исполняли.

«А свое воровство и бездействие за пять лет решили прикрыть тем, что она не работает. Но любопытный факт. В тех районах донского края, где ОСВВ действительно реализуется, например, в Белой Калитве, проблема с численностью животных решена», — говорит общественный инспектор.

Зоозащитники Ростова выступают категорически против эвтаназии бездомных собак.

Зоозащитники Ростова выступают категорически против эвтаназии бездомных собак.
Видео: Лариса Кандаурова - общественный инспектор в области обращения с животными

«Если законопроект об усыплении бездомных животных примут, это будет не только трагедия для всего зоозащитного сообщества, но и откат в средневековье. Вся работа, которая была проделана, сейчас сводится к нулю», — резюмирует зоозащитница Алла Моренец.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростове решают проблему с безнадзорными животными, и кто побеждает в торгах на госзакупках. 

Миллионные госзакупки: как в Ростове решают проблему с безнадзорными животными
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