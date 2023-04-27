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Арендатор во время просмотра квартиры в Ростове-на-Дону задушил хозяйку

27 апреля 2023, 11:27
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Арендатор во время просмотра квартиры в Ростове-на-Дону задушил женщину
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который пытался снять квартиру и задушил женщину, сообщили в региональном УСКР.

Фигурант в Интернете нашел объявление о сдаче квартиры на улице Жмайлова и связался с 52-летней владелицей, после чего они договорились о просмотре. Во время встречи они поссорились из-за стоимости жилья, в результате чего фигурант напал на женщину.

«Подозреваемый стал душить потерпевшую, после чего ударил ее ножом. Она скончалась, а нападавший забрал ее телефон и скрылся», — сказано в сообщении.

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В этот же день мужчину задержали, а следователи осмотрели место преступления. Фигурант во время допроса признал вину, оказалось, что ранее он уже был судим за убийство.

«Сейчас решается вопрос об аресте и устанавливаются все обстоятельства преступления», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО.

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