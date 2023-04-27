Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Фигурант в Интернете нашел объявление о сдаче квартиры на улице Жмайлова и связался с 52-летней владелицей, после чего они договорились о просмотре. Во время встречи они поссорились из-за стоимости жилья, в результате чего фигурант напал на женщину.
«Подозреваемый стал душить потерпевшую, после чего ударил ее ножом. Она скончалась, а нападавший забрал ее телефон и скрылся», — сказано в сообщении.
В этот же день мужчину задержали, а следователи осмотрели место преступления. Фигурант во время допроса признал вину, оказалось, что ранее он уже был судим за убийство.
«Сейчас решается вопрос об аресте и устанавливаются все обстоятельства преступления», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове посетитель бильярда порезал полицейского ножом из-за спора о СВО.