Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Увеличение трафика ожидается с 28 апреля по 9 мая, количество легковых машин на трассе может вырасти в два раза. В пиковые дни трафик увеличится в три раза.
Добавим, что на трассе М-4 часто возникают пробки, поэтому рост количества автомобилей во время майских праздников может привести к серьезными заторам. Ранее Автодор сообщал, что платные участки на М-4 «Дон» от Москвы до Черноморского побережья стали лидерами по интенсивности движения в 2022 году.
Водителей просят перед поездкой уточнить маршрут, проверить состояние своего автомобиля и отдохнуть.
Ранее стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года