Добавим, что на трассе М-4 часто возникают пробки, поэтому рост количества автомобилей во время майских праздников может привести к серьезными заторам. Ранее Автодор сообщал, что платные участки на М-4 «Дон» от Москвы до Черноморского побережья стали лидерами по интенсивности движения в 2022 году.