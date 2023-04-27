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Автодор предупредил о тройном увеличении загруженности М-4 «Дон» с 28 апреля

27 апреля 2023, 09:18
Фото: Алекс Ган/cc by/wikimedia.org
Автодор предупредил о тройном увеличении загруженности М-4 «Дон» с 28 апреля

Трафик легковых автомобилей по М-4 «Дон» увеличится в 2,5 раза на майских праздниках

Во время майских праздников загруженность дороги м-4 «Дон», которая проходит через Ростовскую область, резко вырастет, сообщает Автодор.

Увеличение трафика ожидается с 28 апреля по 9 мая, количество легковых машин на трассе может вырасти в два раза. В пиковые дни трафик увеличится в три раза.

Добавим, что на трассе М-4 часто возникают пробки, поэтому рост количества автомобилей во время майских праздников может привести к серьезными заторам. Ранее Автодор сообщал, что платные участки на М-4 «Дон» от Москвы до Черноморского побережья стали лидерами по интенсивности движения в 2022 году.

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Водителей просят перед поездкой уточнить маршрут, проверить состояние своего автомобиля и отдохнуть.

Ранее стало известно, что провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Пробки на м-4#Транспортные проблемы
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