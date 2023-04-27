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Published Сегодня, 11:28

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Carlsberg продаст пивзавод в Ростовской области до 1 июня

27 апреля 2023, 11:28
Фото: cc0/wikimedia.org
Carlsberg Group продаст пивзавод в Ростовской области до 1 июня
Carlsberg Group объявила о планах продать свои активы, включая пивзавод «Южная Заря 1974» в Ростовской области, до 1 июня, подробностями поделился портал ТАСС.

Напомним, в конце марта RostovGazeta сообщила о том, что компания Carlsberg Group готовится продать донской завод «Южная Заря 1974» инвестору в рамках завершения процесса своего выхода с российского рынка.

На днях ТАСС стало известно, что компания не только увеличила прибыль в первом квартале 2023 года, но также нашла покупателей для своих российских активов.

Carlsberg Group продаст «Балтику» с ростовским заводом «Южная Заря 1974» инвестору
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В течение следующего месяца компания собирается добиться полной продажи бизнеса, что покинуть российский рынок.

«Мы успешно решаем эту сложную задачу по сворачиванию бизнеса и стремимся подписать соглашение об отчуждении до начала лета», — цитирует отчет компании издание. По их информации, решение уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.

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