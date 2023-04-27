Carlsberg продаст пивзавод в Ростовской области до 1 июня

«Мы успешно решаем эту сложную задачу по сворачиванию бизнеса и стремимся подписать соглашение об отчуждении до начала лета», — цитирует отчет компании издание. По их информации, решение уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.