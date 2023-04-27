Carlsberg продаст пивзавод в Ростовской области до 1 июня

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Напомним, в конце марта RostovGazeta сообщила о том, что компания Carlsberg Group готовится продать донской завод «Южная Заря 1974» инвестору в рамках завершения процесса своего выхода с российского рынка.
На днях ТАСС стало известно, что компания не только увеличила прибыль в первом квартале 2023 года, но также нашла покупателей для своих российских активов.
В течение следующего месяца компания собирается добиться полной продажи бизнеса, что покинуть российский рынок.
«Мы успешно решаем эту сложную задачу по сворачиванию бизнеса и стремимся подписать соглашение об отчуждении до начала лета», — цитирует отчет компании издание. По их информации, решение уйти из России привело компанию к убыткам в размере 630 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2022 года.