Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По словам нутрициолога, при покупке клубники надо уделять внимание тому, где и когда она была выращена. И даже несмотря на то, что без использования удобрений сегодня при выращивании не обойтись, предпочтения стоит отдавать местной клубнике.
«Наш организм адаптирован к ней больше всего. А то, что продается сейчас — организм сложно воспринимает», — отмечает Полина Климова.
По словам собеседницы, в апреле в Ростове продается не только клубника из-за рубежа. Встречается и местная, выращенная в теплицах. Но польза от такой клубники равна нулю. По вкусу она трава с водой. А наличие полезных веществ для организма вызывает много вопросов.
«По сути, если сейчас купить клубнику, то заплатить придется только за красивую картинку, поскольку в апреле она не является для нас сезонной», — резюмирует нутрициолог.
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