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«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле

27 апреля 2023, 10:55
Фото: Томас Вольф, www.fоtо-tw.dе/CC BY-SA 3.0 DE/wikimedia.org
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле

Эксперт предупредил ростовчан об опасности апрельской клубники

Рекомендация нутрициологии такова, что организму ростовчан полезно употреблять сезонные и местные овощи и фрукты, в том числе и клубнику. А сезон клубники еще не начался, сообщила RostovGazeta нутрициолог Полина Климова.

По словам нутрициолога, при покупке клубники надо уделять внимание тому, где и когда она была выращена. И даже несмотря на то, что без использования удобрений сегодня при выращивании не обойтись, предпочтения стоит отдавать местной клубнике.

«Наш организм адаптирован к ней больше всего. А то, что продается сейчас — организм сложно воспринимает», — отмечает Полина Климова.

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По словам собеседницы, в апреле в Ростове продается не только клубника из-за рубежа. Встречается и местная, выращенная в теплицах. Но польза от такой клубники равна нулю. По вкусу она трава с водой. А наличие полезных веществ для организма вызывает много вопросов.

«По сути, если сейчас купить клубнику, то заплатить придется только за красивую картинку, поскольку в апреле она не является для нас сезонной», — резюмирует нутрициолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему ростовчанам не стоит использовать муку из червяков и гусениц. 

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#Правильное питание#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дарья Демидова
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