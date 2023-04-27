Донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Во вторник, 25 апреля, Telegram-канал «Север Дона» поделился фото с результатами труда патриотичного дончанина Ивана Мыгаля, который решил поддержать бойцов СВО и высадить особенную клумбу.
Пчеловод высадил около 1,5 тысячи цветущих алых тюльпанов в форме буквы Z, по завершению цветения летом буква изменит цвет в фиолетовой — дончанин высадил не только тюльпаны, но и яркие фацелии.
Ранее в Ростове неизвестные энтузиасты установили на городской набережной огромную литеру Z в поддержку спецоперации ВС РФ.