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Донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме буквы Z

27 апреля 2023, 12:47
Фото: ТГ канал severdona
Донской пчеловод поддержал бойцов СВО высадкой 1,5 тысячи тюльпанов в форме Z
В Ростовской области житель хутора Поповка высадил патриотическую клумбу в форме буквы Z из 1,5 тысячи тюльпанов, об этом сообщил один из донских Telegram-каналов.

Во вторник, 25 апреля, Telegram-канал «Север Дона» поделился фото с результатами труда патриотичного дончанина Ивана Мыгаля, который решил поддержать бойцов СВО и высадить особенную клумбу.

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Пчеловод высадил около 1,5 тысячи цветущих алых тюльпанов в форме буквы Z, по завершению цветения летом буква изменит цвет в фиолетовой — дончанин высадил не только тюльпаны, но и яркие фацелии.

Ранее в Ростове неизвестные энтузиасты установили на городской набережной огромную литеру Z в поддержку спецоперации ВС РФ.

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