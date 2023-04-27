Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Общее сокращение выбросов к 2030 году составит более 5 700 тонн, пояснил генеральный директор АО "БСК" Эдуард Давыдов, пишет ИА REGNUM.
Комплексный план утвержден в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Он подразумевает взаимодействие при реализации проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установку системы автоматического контроля выбросов и развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городе Стерлитамаке.
Эдуард Давыдов отметил, что инициативы компании, направленные на снижение выбросов в атмосферу, являются непрерывно реализуемыми проектами модернизации производства. "В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам. Мы берем на себя обязательство до 2030 года сократить количество выбросов на 14,5%. Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли", - сообщил Давыдов.
Следует отметить, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, каждый год наблюдается снижение объема выбросов в атмосферу. Так, по итогам 2022 года этот показатель составил всего 39,7% от разрешенной нормы. Это значительное достижение, учитывая, что за последние 10 лет объем производства основных продуктов, таких как ПВХ и пищевая сода, вырос более чем на 60%.
В рамках стратегии развития на 2023 - 2030 годы Башкирская содовая компания реализует несколько проектов по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Один из них - техперевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик», в которое компания планирует вложить около 200 миллионов рублей. Это позволит существенно снизить выбросы винилхлорида.
Кроме того, на производстве «Сода» компания проводит модернизацию газоочистного оборудования и опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Это уникальный проект, который не имеет аналогов на других предприятиях. В результате этих мероприятий компания сможет минимизировать попадание оксида углерода в атмосферный воздух.
Всего предусмотрен запуск восьми таких проектов.