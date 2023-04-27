Эдуард Давыдов отметил, что инициативы компании, направленные на снижение выбросов в атмосферу, являются непрерывно реализуемыми проектами модернизации производства. "В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам. Мы берем на себя обязательство до 2030 года сократить количество выбросов на 14,5%. Для достижения этого показателя компания реализует несколько проектов, соответствующих в том числе и задачам достижения технологического суверенитета отрасли", - сообщил Давыдов.