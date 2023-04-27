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Эксперт рассказал, какой срок грозит фигурантам дела о полицейской ОПГ в Ростове

27 апреля 2023, 18:42
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, какой срок грозит фигурантам дела о полицейской ОПГ в Ростове
Член адвокатской палаты Ростовской области Александр Саликов рассказал, какое наказание могут получить полицейские, состоящие в скандальном ОПГ, подробностями поделились местные СМИ.

Напомним, уже несколько недель в Ростовской области продолжается расследование дела о незаконной деятельности полицейского ОПГ, фигурантами по которому, по последним данным, проходят 36 человек. По предварительной версии, члены ОПГ под предводительством бывшего замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова Дмитрия Рыбалко зарабатывали на жизнь сбором «дани» с торговцев, желающих, чтобы их правонарушения остались не замечены законом.

Член адвокатской палаты Ростовской области Александр Саликов рассказал порталу «АиФ — Ростов-на-Дону», что сейчас многих полицейских обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и организации преступного сообщества, однако говорить о точных сроках пока проблематично, поскольку в ходе следствия статьи могут переквалифицировать в мошенничество и превышение должностных полномочий.

«Допустим, сейчас на человека возбудили дело за организацию ОПГ, но во время расследования может выясниться, что он организатором не являлся. Соответственно, срок для него сократится», — привел пример эксперт, добавив, что наказание будет определяться степенью участия и в случае, если подозреваемый по делу получил взятку или стал свидетелем передачи денег — наказание будет разным, вплоть до освобождения от уголовной ответственности.

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В зависимости от того, к чему приведет расследование, фигуранты могут получить как условные сроки и штрафы, так и запрет на работу в определенной должности и лишение свободы сроком до 20 лет.

«Адвокат предполагает, что в реале больше 15 лет по совокупности преступлений никто не получит», — сообщили в издании, добавив, что некоторые из обвинений грозят виновными штрафами на миллионы рублей, лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет, выплат стократной суммы взятки и от семи до 20 лет тюрьмы в зависимости от роли в группировке.

«Объективно, арестованным полицейским должны давать минимальный срок без учета совокупности преступлений, так как они ранее не судимые», — в заключение сообщил Александр Саликов.

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