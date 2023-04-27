«Допустим, сейчас на человека возбудили дело за организацию ОПГ, но во время расследования может выясниться, что он организатором не являлся. Соответственно, срок для него сократится», — привел пример эксперт, добавив, что наказание будет определяться степенью участия и в случае, если подозреваемый по делу получил взятку или стал свидетелем передачи денег — наказание будет разным, вплоть до освобождения от уголовной ответственности.