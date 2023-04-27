Уже сейчас специалисты закончили перевод на новую систему горбольницы №20 в Ростове-на-Дону, благодаря чему дончане смогут попасть на прием к врачам уже в первые дни мая. Записаться можно как через портал клинической больницы, так и по единому номеру колл-центра 8(863)310-13-91 или в регистратуре.