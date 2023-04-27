Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Первый замглавы Минздрава Ростовской области Елена Теплякова рассказала, что технические проблемы при записи на прием, с которыми сталкиваются дончане, обусловлены сменой медицинской информационной системы.
Уже сейчас специалисты закончили перевод на новую систему горбольницы №20 в Ростове-на-Дону, благодаря чему дончане смогут попасть на прием к врачам уже в первые дни мая. Записаться можно как через портал клинической больницы, так и по единому номеру колл-центра 8(863)310-13-91 или в регистратуре.
«Однако если пациенты ранее никогда не обращались в медицинскую организацию, то записаться получится лишь при личном первичном посещении регистратуры», — добавила Елена Теплякова, объяснив, что с собой пациентам необходимо взять паспорт с полисом и СНИЛС.
Сейчас дончане могут записаться на прием сразу несколькими способами — через Госуслуги, регистратуру, инфомат, официальный сайт необходимой поликлиники или больницы, колл-центр или на приеме у врача.
Кроме того, для жителей Аксайского района создали специальный Telegram-чат центральной районной больницы, где можно получить консультацию специалистов, и открыли горячую линию 8(988)582-48-67, принимающую звонки в будни с 08.00 до 15.00 мск.
Более подробную информацию о записи и медицинских услугах можно изучить на портале правительства.