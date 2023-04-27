Еремина оценила состояние транспортно-логистической системы на TransRussia 2023

В 2023 году выставку TransRussia и специальную экспозицию SkladTech смогли увидеть более 27 тысяч человек, что на 45% больше, чем в 2022 году. Участниками были более 430 компаний. Ключевым событием стал транспортно-логистический конгресс «ТРАНСРОССИЯ-2023», проходивший на протяжении всех трех дней выставки. Доклады сделали 185 спикеров - экспертов отрасли. На площадке конгресса обсуждались важнейшие проблемы логистики, грузоперевозок, смежных отраслей.