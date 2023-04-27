Еремина оценила состояние транспортно-логистической системы на TransRussia 2023

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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«Логистика – нефть нового поколения», – заявила Екатерина Еремина. Она подчеркнула также, что клиенты уже осознали: логисты – это не простые исполнители, а «кровеносная система любого бизнеса». 2022 - 2023 годы объединили логистический рынок: конкуренция сменилась взаимодействием. В связи с этим спикер выразила убежденность: в любом бизнесе будущее – за отраслевыми объединениями, ведь только вместе можно добиться результатов, пишет gorod55.ru.
Текущее состояние транспортно-логистической системы прокомментировал Владимир Тян – управляющий директор «Совтрансавто». В качестве одного из достижений транспортно-логистической системы РФ эксперт отметил ее высокую адаптивность: она сумела пройти через все недавние изменения. Вместе с тем спикер обратил внимание на недооценку рисков для IT-инфраструктуры. Поэтому эксперт предложил направить усилия на формирование среды, где участники могли бы работать с учетом текущей динамичной ситуации.
В 2023 году выставку TransRussia и специальную экспозицию SkladTech смогли увидеть более 27 тысяч человек, что на 45% больше, чем в 2022 году. Участниками были более 430 компаний. Ключевым событием стал транспортно-логистический конгресс «ТРАНСРОССИЯ-2023», проходивший на протяжении всех трех дней выставки. Доклады сделали 185 спикеров - экспертов отрасли. На площадке конгресса обсуждались важнейшие проблемы логистики, грузоперевозок, смежных отраслей.
Выставка TransRussia проводится уже в 27-й раз. В мероприятии по традиции участвуют ведущие отечественные и зарубежные компании - операторы грузовых перевозок, представители портовой отрасли, таможенные, страховые и другие компании из 22 стран мира.
Насыщенная деловая программа конференции состояла из пяти отраслевых сессий с участием первых лиц индустрии. После завершения докладов спикеров состоялось награждение лауреатов по рейтингам и премиям.