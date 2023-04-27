Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Шахты оказались вторым городом в Ростовской области, который решил отменить фейерверк в честь 9 Мая и ряд массовых мероприятий. Местная администрация скорректировала программу торжеств, оставив в ней только возложение цветов. Массовые концерты, шествие «Бессмертного полка» и салюты пропали из списка праздничных мероприятий в городе.
Почему именно власти приняли такое решение, не уточняется.
До этого об отмене праздничного фейерверка заявили в Донецке Ростовской области. Чиновники, ветераны и общественники там посчитали неуместным проводить увеселительные мероприятия в разгар СВО, а деньги, сэкономленные на салютах решили направить на помощь бойцам.
Вместе с тем, в столице региона, Ростове-на-Дону, праздничный салют все-таки состоится. Его запустят на левом берегу реки Дон.