Шахты оказались вторым городом в Ростовской области, который решил отменить фейерверк в честь 9 Мая и ряд массовых мероприятий. Местная администрация скорректировала программу торжеств, оставив в ней только возложение цветов. Массовые концерты, шествие «Бессмертного полка» и салюты пропали из списка праздничных мероприятий в городе.