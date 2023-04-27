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Еще в одном городе Ростовской области отменили праздничный салют на 9 Мая

27 апреля 2023, 10:17
Фото: vk.com/shakhtygorod
Еще в одном городе Ростовской области отменили праздничный салют 9 мая
Власти Шахт решили отказаться от запуска праздничного салюта 9 мая, информация об этом опубликована на сайте местной администрации.

Шахты оказались вторым городом в Ростовской области, который решил отменить фейерверк в честь 9 Мая и ряд массовых мероприятий. Местная администрация скорректировала программу торжеств, оставив в ней только возложение цветов. Массовые концерты, шествие «Бессмертного полка» и салюты пропали из списка праздничных мероприятий в городе.

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Почему именно власти приняли такое решение, не уточняется.

До этого об отмене праздничного фейерверка заявили в Донецке Ростовской области. Чиновники, ветераны и общественники там посчитали неуместным проводить увеселительные мероприятия в разгар СВО, а деньги, сэкономленные на салютах решили направить на помощь бойцам.

Вместе с тем, в столице региона, Ростове-на-Дону, праздничный салют все-таки состоится. Его запустят на левом берегу реки Дон.

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