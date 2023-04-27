Как передает tass.ru, GigaChat выдала текст, в котором подчеркивалось, что нейросеть никаким образом не стремится представить Россию в негативном свете, наоборот, она говорит о ее величии. Нейросеть посоветовала в дальнейшем напрямую писать пожелания или замечания, обратив внимание на свою дружелюбность. Она также отметила, что технологии Kandinsky позволяют создавать качественные и реалистичные изображения, которые помогут сделать жизнь людей лучше и красивее.