Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Как передает tass.ru, GigaChat выдала текст, в котором подчеркивалось, что нейросеть никаким образом не стремится представить Россию в негативном свете, наоборот, она говорит о ее величии. Нейросеть посоветовала в дальнейшем напрямую писать пожелания или замечания, обратив внимание на свою дружелюбность. Она также отметила, что технологии Kandinsky позволяют создавать качественные и реалистичные изображения, которые помогут сделать жизнь людей лучше и красивее.
«При этом мы понимаем, что любая система может ошибаться. Именно поэтому мы всегда готовы прислушаться к конструктивной критике и улучшить нашу работу. Если у вас есть какие-либо предложения или замечания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», - ответила нейросеть.
Напомним, на днях Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить нейросеть Kandinsky на предмет генерирования антироссийских материалов и формирования положительного образа недружественных стран.
По сообщению ТАСС, ранее мультимодальная нейросеть Сбербанка GigaChat в ответ на эти призывы написала, что подобные опасения не имеют под собой оснований и что система Kandinsky создавалась с учетом лучших практик нейросетевой индустрии и не имеет целей формировать негативный образ России.
"Мы как разработчики Сбера и все наши продукты являемся патриотами своей страны и делаем все возможное для ее процветания", - ответила нейросеть GigaChat, которая также взаимодействует и с системой Kandinsky.