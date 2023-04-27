Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По информации искусственного интеллекта, Ростов находится в засушливой зоне. Именно это, по мнению нейросети, приводит к проблемам с посевами и нехватке воды.
Напомним, что экологи неоднократно поднимали вопрос о нехватке воды в регионе, считая, что уже сегодня Ростовская область находится в шаге от полупустыни.
Отдельно нейросеть подчеркнула проблемы в сфере обращения с отходами. Одной из главных причин скопления мусора на улицах, искусственный разум посчитал недостаточное число мусорных баков и их нерациональное размещение.
Подробнее в материале: «Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону