Стало известно, как нейросеть оценила экологию Ростовской области

Ситуация с экологией в Ростовской области сложная. Здесь высокий уровень загрязнения и шума, как в промышленных районах, так и на оживленных улицах, сообщила корреспонденту RostovGazeta свой ответ нейросеть.