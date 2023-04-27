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«Грязный воздух и нехватка воды»: как нейросеть оценила экологию Ростовской области

27 апреля 2023, 13:15
Фото: ТГ канал clatiufo
«Грязный воздух и нехватка воды»: как нейросеть оценила экологию Ростовской области

Стало известно, как нейросеть оценила экологию Ростовской области

Ситуация с экологией в Ростовской области сложная. Здесь высокий уровень загрязнения и шума, как в промышленных районах, так и на оживленных улицах, сообщила корреспонденту RostovGazeta свой ответ нейросеть.

По информации искусственного интеллекта, Ростов находится в засушливой зоне. Именно это, по мнению нейросети, приводит к проблемам с посевами и нехватке воды.

Напомним, что экологи неоднократно поднимали вопрос о нехватке воды в регионе, считая, что уже сегодня Ростовская область находится в шаге от полупустыни.

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Отдельно нейросеть подчеркнула проблемы в сфере обращения с отходами. Одной из главных причин скопления мусора на улицах, искусственный разум посчитал недостаточное число мусорных баков и их нерациональное размещение.

Подробнее в материале: «Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону

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