Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
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Updated Сегодня, 20:01
В городе необходимо провести работы по модернизации тепломагистрации, из-за чего придется ввести ограничения. С 4 мая по 31 октября движение запретят в районе зданий, находящихся по улице Социалистическая, 144/146 и 141.
Кроме того, это коснется Шеболдаева на участке от строения №2Е до строения №6. Аналогичные меры введут по улице Прогрессивная от здания №7 до улицы 2-я Краснодарская.
Ранее в Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.