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Из-за модернизации тепломагистрали в Ростове ограничат проезд для авто с 4 мая

27 апреля 2023, 19:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах с 4 мая ограничат движение из-за техническх работ, сообщили в горадминистрации.

В городе необходимо провести работы по модернизации тепломагистрации, из-за чего придется ввести ограничения. С 4 мая по 31 октября движение запретят в районе зданий, находящихся по улице Социалистическая, 144/146 и 141.

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Кроме того, это коснется Шеболдаева на участке от строения №2Е до строения №6. Аналогичные меры введут по улице Прогрессивная от здания №7 до улицы 2-я Краснодарская. 

Ранее в Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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