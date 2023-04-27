Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Ростовчане предположили, что из-за прошедших дождей затопило канализационный коллектор, который расположен в поле за железной дорогой. В результате на поверхности появились зловонные стоки.
«Также забился сток, что под дорогой на улице Элитная, из-за чего начало образовываться целое озеро. Если пройдут нескольких крупных дождей, то он может размыть дорогу по этой улице», — заявили ростовчане.
Пользователи в комментариях написали, что это место надо спасать, так как оно отлично подходит для отдыха.
«Каждый раз одни несчастья, ничего не меняется», — написали ростовчане.
«Сначала исчез родник, а теперь вместо родника канализация», — пишут горожане.
Ранее улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней утром 20 апреля.