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Канализационная река разлилась возле родника в Ростове-на-Дону

27 апреля 2023, 05:43
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону возле родника появились зловонные стоки, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».

Ростовчане предположили, что из-за прошедших дождей затопило канализационный коллектор, который расположен в поле за железной дорогой. В результате на поверхности появились зловонные стоки.

«Также забился сток, что под дорогой на улице Элитная, из-за чего начало образовываться целое озеро. Если пройдут нескольких крупных дождей, то он может размыть дорогу по этой улице», — заявили ростовчане.

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Пользователи в комментариях написали, что это место надо спасать, так как оно отлично подходит для отдыха.

«Каждый раз одни несчастья, ничего не меняется», — написали ростовчане.

«Сначала исчез родник, а теперь вместо родника канализация», — пишут горожане.

Ранее улица Батуринская в Ростове-на-Дону ушла под воду из-за ливней утром 20 апреля.

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