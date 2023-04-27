Китайские ученые нашли доказательство присутствия воды на Марсе

После анализа морфологии и эволюции хребтов было обнаружили несколько полигональных структур с гидратированными минералами, такими, как гипс. Подобные структуры на планете встречались и раньше, однако они не были связаны с действием воды. Новые же структуры впервые были обнаружены на поперечных эоловых хребтах. Их происхождение эксперты связывают именно с действием воды.