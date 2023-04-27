rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Китайские ученые нашли доказательство присутствия воды на Марсе

27 апреля 2023, 17:40
Китайский марсоход «Чжужун» нашел на поверхности Марса необычные полигональные трещины, образованные при испарении воды с поверхности планеты в недавнем прошлом.

Этот факт описан в исследовании, опубликованном китайскими учеными в журнале Geophysical Research Letters, пишет издание RTVI.

Марсоход, продвигаясь по равнине Утопия, обнаружил так называемые многоугольники высыхания. Ориентация этих хребтов может указывать на направление ветра при образовании.

После анализа морфологии и эволюции хребтов было обнаружили несколько полигональных структур с гидратированными минералами, такими, как гипс. Подобные структуры на планете встречались и раньше, однако они не были связаны с действием воды. Новые же структуры впервые были обнаружены на поперечных эоловых хребтах. Их происхождение эксперты связывают именно с действием воды.

По одной из версий, растрескивание грунта произошло при испарении содержавшейся под поверхностью воды. По другой - при взаимном водообмене между атмосферой и твердыми породами.

Открытие ученых может дать ключ к пониманию гидрологического цикла и обмену воды на Марсе.

Подпишитесь
В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды
Сегодня, 15:03
Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей
Сегодня, 14:59
Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреля
Сегодня, 15:05
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным
Сегодня, 14:28
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле
Сегодня, 10:55