Китайские ученые нашли доказательство присутствия воды на Марсе

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Этот факт описан в исследовании, опубликованном китайскими учеными в журнале Geophysical Research Letters, пишет издание RTVI.
Марсоход, продвигаясь по равнине Утопия, обнаружил так называемые многоугольники высыхания. Ориентация этих хребтов может указывать на направление ветра при образовании.
После анализа морфологии и эволюции хребтов было обнаружили несколько полигональных структур с гидратированными минералами, такими, как гипс. Подобные структуры на планете встречались и раньше, однако они не были связаны с действием воды. Новые же структуры впервые были обнаружены на поперечных эоловых хребтах. Их происхождение эксперты связывают именно с действием воды.
По одной из версий, растрескивание грунта произошло при испарении содержавшейся под поверхностью воды. По другой - при взаимном водообмене между атмосферой и твердыми породами.
Открытие ученых может дать ключ к пониманию гидрологического цикла и обмену воды на Марсе.