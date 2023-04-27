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Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Какие девять проблем качества проживания в Ростовской области выявил искусственный разум? Почему, на его взгляд, коррупцию в регионе полностью не искоренить? Какова ситуация с экологией и о чем умолчала нейросеть — в материале RostovGazeta.
О разработках в области нейросетей мир услышал буквально несколько лет назад. Сегодня идея искусственного интеллекта реализована по принципу нейронной сети живого организма. А именно, она обладает функциями к самостоятельному обучению.
Корреспондент RostovGazeta пообщался с искусственным интеллектом чат-бота нейросети ChatGPT. Разработала нейросеть компания, основателем которой является Илон Маск. По словам разработчиков, ChatGPT —это настоящий прорыв в изучении искусственного интеллекта.
Практически сразу, в начале общения, искусственный интеллект дал понять, что является лишь ассистентом и не имеет доступа к актуальной информации. Для получения качественных ответов, вопросы он попросил формулировать максимально четко.
Ответ на первый четко поставленный вопрос сильно удивил. Дело в том, что в редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Гагарина в хуторе Родники Кагальницкого района.
На этой дороге два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер. И хотя дело приняло общественный резонанс, и дорогу обещали заасфальтировать, хуторяне отмечают, что до сих пор ничего не изменилось. Асфальта как не было, так и нет. А в администрации района неофициально проговорились, что денег на дорогу нет.
Однако нейросеть не увидела эту проблему. Искусственный интеллект сообщил корреспонденту RostovGazeta, что дорога находится в удовлетворительном состоянии. Она заасфальтирована, на ней две полосы движения и нанесена разметка.
На уточняющий вопрос о проблемах с этой дорогой, искусственный разум не стал отрицать их наличие. На его взгляд, они свелись лишь к необходимости регулярной очистки дороги от снега и наледи зимой и повышению внимания водителей в темное время суток из-за недостаточного освещения.
«Размещение дороги позволяет легко добраться до других населенных пунктов района и города», — с оптимизмом сгенерировала ответ нейросеть.
Ответить на вопрос корреспондента о том, почему не так давно Ростовскую область буквально сотрясали обыски в судебном корпусе, в рядах полиции и чиновников, бот затруднился.
«Мне, как искусственному интеллекту, запрещено комментировать политические или правовые ситуации в конкретных регионах и странах», — робко ответил он.
Однако это не помешало искусственному разуму выставить на первое место очевидных проблем региона высокий уровень преступности. В том числе — уличное насилие и автомобильные кражи. Также, в процессе общения с ботом выяснилось, что он не верит в победу над коррупцией в Ростовской области.
«К сожалению, как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена. Однако есть несколько способов, которые помогут снизить ее распространение в Ростовской области», — заявил бот, перечислив семь очевидных способов.
В их числе — увеличение прозрачности в госзакупках, усиление антикоррупционных механизмов и строгое наказание за коррупционные преступления.
Второе место в списке очевидных проблем Ростовской области нейросеть отвела экологии региона — проблемам с загрязнением воздуха и воды. Ситуацию с экологией искусственный интеллект посчитал «сложной». Особенно он отметил высокие уровни загрязнения и шума в промышленных зонах и на оживленных улицах.
«Кроме того, Ростов находится в зоне засушливости, что приводит к проблемам с посевами и нехватке воды», — коротко высказался искусственный разум.
Не преминул он ввернуть и об определенных успехах в борьбе с негативными проявлениями. В этом направлении бот особенно подчеркнул работу городских властей.
«Городская власть ведет работу по улучшению качества воздуха, увеличивает зеленые насаждения и снижает шумовую нагрузку», — уверен он.
Выявил искусственный разум и существующие проблемы с организацией сбора и утилизацией мусора. По его мнению, причиной больших скоплений мусора во дворах Ростова является недостаточное число мусорных контейнеров и их нерациональное размещение. Кроме того, и некоторые жители, на его взгляд, не соблюдают правила раздельного сбора отходов, вынося мусор в неподходящее для этого время и место.
«Недостаток оборудования для переработки отходов в городе, а также недостаточное финансирование со стороны властей могут быть также причинами проблемы», — осторожно предположила нейросеть.
На третье место очевидных проблем региона искусственный разум поставил отсутствие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а на четвертое — недостаточное количество общественного транспорта.
Проблемы в сфере здравоохранения и образования в Ростовской области заняли шестое место, а на седьмом оказалась высокая безработица и низкие заработные платы. Замыкающим список девяти проблем на Дону стало недостаточное число мест для бесплатной парковки.
В процессе общения с нейросетью сложилась определенная картина. Большая часть ответов, в основном, сводилась лишь к успехам в заявленных сферах. Интеллектуальный разум или вовсе отрицал существующие проблемы, или затрагивал их невзначай, как бы намекая на то, что, в принципе, это не проблема, поскольку она существует везде.
В целом, беседа с искусственным интеллектом получилась увлекательной. Правда, временами создавалось ощущение, что бот владеет гораздо большим объемом информации, чем выдает ее, и порой намеренно утаивает факты.
Ожидаемо, что оценить в конце беседы качество работы донских чиновников искусственный интеллект отказался.
«Я не имею права, — разъяснил он. — Оценку могут дать только компетентные эксперты и граждане на основе объективных фактов и анализа деятельности».
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