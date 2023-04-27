На этой дороге два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер. И хотя дело приняло общественный резонанс, и дорогу обещали заасфальтировать, хуторяне отмечают, что до сих пор ничего не изменилось. Асфальта как не было, так и нет. А в администрации района неофициально проговорились, что денег на дорогу нет.