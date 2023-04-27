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«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону

27 апреля 2023, 09:42
Фото: Pixabay
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество проживания на Дону

Нейросеть обнаружила девять проблем качества проживания в Ростовской области

Корреспондент RostovGazeta пообщался чат-ботом нейросети, задав интеллектуальному разуму волнующие жителей Дона вопросы. Результат ответов, сгенерированных нейросетью, обескуражил.

Какие девять проблем качества проживания в Ростовской области выявил искусственный разум? Почему, на его взгляд, коррупцию в регионе полностью не искоренить? Какова ситуация с экологией и о чем умолчала нейросеть — в материале RostovGazeta.

Загадка о дороге

О разработках в области нейросетей мир услышал буквально несколько лет назад. Сегодня идея искусственного интеллекта реализована по принципу нейронной сети живого организма. А именно, она обладает функциями к самостоятельному обучению.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с искусственным интеллектом чат-бота нейросети ChatGPT. Разработала нейросеть компания, основателем которой является Илон Маск. По словам разработчиков, ChatGPT —это настоящий прорыв в изучении искусственного интеллекта.

Практически сразу, в начале общения, искусственный интеллект дал понять, что является лишь ассистентом и не имеет доступа к актуальной информации. Для получения качественных ответов, вопросы он попросил формулировать максимально четко.

Ответ на первый четко поставленный вопрос сильно удивил. Дело в том, что в редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Гагарина в хуторе Родники Кагальницкого района.

На этой дороге два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер. И хотя дело приняло общественный резонанс, и дорогу обещали заасфальтировать, хуторяне отмечают, что до сих пор ничего не изменилось. Асфальта как не было, так и нет. А в администрации района неофициально проговорились, что денег на дорогу нет.

На этой дороге, два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер.На этой дороге, два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер.
На этой дороге, два года назад застряла машина скорой помощи. Не дождавшись медиков, по словам местных жителей, пациент умер.
Фото: rostovgazeta.ru
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Однако нейросеть не увидела эту проблему. Искусственный интеллект сообщил корреспонденту RostovGazeta, что дорога находится в удовлетворительном состоянии. Она заасфальтирована, на ней две полосы движения и нанесена разметка.

На уточняющий вопрос о проблемах с этой дорогой, искусственный разум не стал отрицать их наличие. На его взгляд, они свелись лишь к необходимости регулярной очистки дороги от снега и наледи зимой и повышению внимания водителей в темное время суток из-за недостаточного освещения.

«Размещение дороги позволяет легко добраться до других населенных пунктов района и города», — с оптимизмом сгенерировала ответ нейросеть.

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Обыски и коррупция

Ответить на вопрос корреспондента о том, почему не так давно Ростовскую область буквально сотрясали обыски в судебном корпусе, в рядах полиции и чиновников, бот затруднился.

«Мне, как искусственному интеллекту, запрещено комментировать политические или правовые ситуации в конкретных регионах и странах», — робко ответил он.

Однако это не помешало искусственному разуму выставить на первое место очевидных проблем региона высокий уровень преступности. В том числе — уличное насилие и автомобильные кражи. Также, в процессе общения с ботом выяснилось, что он не верит в победу над коррупцией в Ростовской области. 

«К сожалению, как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена. Однако есть несколько способов, которые помогут снизить ее распространение в Ростовской области», — заявил бот, перечислив семь очевидных способов.

В их числе — увеличение прозрачности в госзакупках, усиление антикоррупционных механизмов и строгое наказание за коррупционные преступления.

«К сожалению, как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена», — заявил бот«К сожалению, как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена», — заявил бот
«К сожалению, как и любое другое явление, коррупция не может быть полностью устранена», — заявил бот
Фото: Eneas De Troya/CC BY 2.0/flickr.com
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Экология «сложная»

Второе место в списке очевидных проблем Ростовской области нейросеть отвела экологии региона — проблемам с загрязнением воздуха и воды. Ситуацию с экологией искусственный интеллект посчитал «сложной». Особенно он отметил высокие уровни загрязнения и шума в промышленных зонах и на оживленных улицах.

«Кроме того, Ростов находится в зоне засушливости, что приводит к проблемам с посевами и нехватке воды», — коротко высказался искусственный разум.

Не преминул он ввернуть и об определенных успехах в борьбе с негативными проявлениями. В этом направлении бот особенно подчеркнул работу городских властей.

«Городская власть ведет работу по улучшению качества воздуха, увеличивает зеленые насаждения и снижает шумовую нагрузку», — уверен он.

Выявил искусственный разум и существующие проблемы с организацией сбора и утилизацией мусора. По его мнению, причиной больших скоплений мусора во дворах Ростова является недостаточное число мусорных контейнеров и их нерациональное размещение. Кроме того, и некоторые жители, на его взгляд, не соблюдают правила раздельного сбора отходов, вынося мусор в неподходящее для этого время и место.

«Недостаток оборудования для переработки отходов в городе, а также недостаточное финансирование со стороны властей могут быть также причинами проблемы», — осторожно предположила нейросеть.

«Недостаток оборудования для переработки отходов в городе, а также недостаточное финансирование со стороны властей могут быть также причинами проблемы», — осторожно предположила нейросеть.«Недостаток оборудования для переработки отходов в городе, а также недостаточное финансирование со стороны властей могут быть также причинами проблемы», — осторожно предположила нейросеть.
«Недостаток оборудования для переработки отходов в городе, а также недостаточное финансирование со стороны властей могут быть также причинами проблемы», — осторожно предположила нейросеть.
Фото: 1MI
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Девять донских проблем

На третье место очевидных проблем региона искусственный разум поставил отсутствие инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а на четвертое — недостаточное количество общественного транспорта.

Проблемы в сфере здравоохранения и образования в Ростовской области заняли шестое место, а на седьмом оказалась высокая безработица и низкие заработные платы. Замыкающим список девяти проблем на Дону стало недостаточное число мест для бесплатной парковки.

В процессе общения с нейросетью сложилась определенная картина. Большая часть ответов, в основном, сводилась лишь к успехам в заявленных сферах. Интеллектуальный разум или вовсе отрицал существующие проблемы, или затрагивал их невзначай, как бы намекая на то, что, в принципе, это не проблема, поскольку она существует везде.

Интеллектуальный разум или вовсе отрицал существующие проблемы, или затрагивал их невзначай, как бы намекая на то, что, в принципе, это не проблема, поскольку она существует везде.Интеллектуальный разум или вовсе отрицал существующие проблемы, или затрагивал их невзначай, как бы намекая на то, что, в принципе, это не проблема, поскольку она существует везде.
Интеллектуальный разум или вовсе отрицал существующие проблемы, или затрагивал их невзначай, как бы намекая на то, что, в принципе, это не проблема, поскольку она существует везде.
Фото: 1MI

В целом, беседа с искусственным интеллектом получилась увлекательной. Правда, временами создавалось ощущение, что бот владеет гораздо большим объемом информации, чем выдает ее, и порой намеренно утаивает факты. 

Ожидаемо, что оценить в конце беседы качество работы донских чиновников искусственный интеллект отказался.

«Я не имею права, — разъяснил он. — Оценку могут дать только компетентные эксперты и граждане на основе объективных фактов и анализа деятельности».

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