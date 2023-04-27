Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций

Статус самого популярного парка на юге уже не первый год заслуженно носит парк «Краснодар», расположенный в столице Краснодарского края. Здесь активность клиентов Tele2 максимальна — по данным компании абоненты тратят огромное количество трафика, чтобы поделиться в сети красивыми местами, выложить видео или провести прямой эфир. С открытием Японского сада в конце марта количество посетителей парка вырос еще больше. Всего за исследуемый период туристы потратили в локации около 207 Тб мобильного интернета. На втором месте по популярности — Олимпийский парк в Сочи, где также замечена высокая активность абонентов. Здесь клиенты тратят стабильно много трафика — за исследуемый период более 148 Тб. Третий в рейтинге — парк «Олимп» в Геленджике, находящийся у подножия Маркотхского хребта, где зафиксирован показатель в 79 Тб по объему потребляемого интернета. Близость к морю делает этот объект особенно интересным для жителей всех регионов России.