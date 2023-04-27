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«Марафон выжиманий»: почему ростовский эксперт поддержал раскулачивание блогеров

27 апреля 2023, 13:14
Фото: Laura Chouette/unsplash

Ростовский эксперт поддержал раскулачивание блогеров из-за неуплаты налогов

Деятельность блогеров однозначно нуждается в урегулировании. Особенно это касается тех, у кого аудитория подписчиков превышает миллион, сообщил RostovGazeta политолог из Ростова Александр Сухарь.

Стало известно, что в отношении блогера Елены Блиновской — организатора «Марафонов желаний», заведено уголовное дело. Ее подозревают в неуплате огромной суммы налогов - 918 миллионов рублей. Напомним, что первой под внимание правоохранительных служб с этим же вопросом попала блогер Валерия Чекалина — Лерчек.

По словам политолога, деятельность блогеров оказывает влияние на формирование общественного мнения. Поэтому она нуждается в строгом правовом урегулировании. Тем более, что, с точки зрения финансовых вопросов, не зависимо от сферы деятельности, в правовом поле все должны платить налоги.

«Но нельзя забывать и о необходимости контроля со стороны контента. Деятельность блогеров достаточно серая. С одной стороны, она не попадает под законы СМИ. А с другой, влияние этих так называемых „лидеров“ общественного мнения нередко приводит к негативным последствиям. Они же формируют некие модели поведения, особенно, у нашей молодежи», — отмечает Александр Сухарь.

Эти модели поведения в нынешних условиях, по словам эксперта, иной раз прямо противоречат политике государства, направленной на укрепление и формирование здорового патриотизма и традиционных ценностей.

Эти модели поведения в нынешних условиях, по словам эксперта, иной раз прямо противоречат политике государства, направленной на укрепление и формирование здорового патриотизма и традиционных ценностей.Эти модели поведения в нынешних условиях, по словам эксперта, иной раз прямо противоречат политике государства, направленной на укрепление и формирование здорового патриотизма и традиционных ценностей.
Эти модели поведения в нынешних условиях, по словам эксперта, иной раз прямо противоречат политике государства, направленной на укрепление и формирование здорового патриотизма и традиционных ценностей.
Фото: donland.ru
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Спикер добавляет, что труд блогера, безусловно, переоценен — не делая, фактически, ничего полезного, они получают сверхдоходы за счет рекламы и монетизации контента.

«За одну рекламную коллаборацию блогер может получить до миллиона рублей. При этом человек, который работает или физически, или своим умом, зарабатывает 30-40 тысяч рублей в месяц. Это же в корне несправедливо. Поэтому, я считаю, что блогерство, безусловно, должно находится на контроле», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский блогер попал в немилость сотрудников ДПС. 

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