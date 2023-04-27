«Но нельзя забывать и о необходимости контроля со стороны контента. Деятельность блогеров достаточно серая. С одной стороны, она не попадает под законы СМИ. А с другой, влияние этих так называемых „лидеров“ общественного мнения нередко приводит к негативным последствиям. Они же формируют некие модели поведения, особенно, у нашей молодежи», — отмечает Александр Сухарь.