Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Стало известно, что в отношении блогера Елены Блиновской — организатора «Марафонов желаний», заведено уголовное дело. Ее подозревают в неуплате огромной суммы налогов - 918 миллионов рублей. Напомним, что первой под внимание правоохранительных служб с этим же вопросом попала блогер Валерия Чекалина — Лерчек.
По словам политолога, деятельность блогеров оказывает влияние на формирование общественного мнения. Поэтому она нуждается в строгом правовом урегулировании. Тем более, что, с точки зрения финансовых вопросов, не зависимо от сферы деятельности, в правовом поле все должны платить налоги.
«Но нельзя забывать и о необходимости контроля со стороны контента. Деятельность блогеров достаточно серая. С одной стороны, она не попадает под законы СМИ. А с другой, влияние этих так называемых „лидеров“ общественного мнения нередко приводит к негативным последствиям. Они же формируют некие модели поведения, особенно, у нашей молодежи», — отмечает Александр Сухарь.
Эти модели поведения в нынешних условиях, по словам эксперта, иной раз прямо противоречат политике государства, направленной на укрепление и формирование здорового патриотизма и традиционных ценностей.
Спикер добавляет, что труд блогера, безусловно, переоценен — не делая, фактически, ничего полезного, они получают сверхдоходы за счет рекламы и монетизации контента.
«За одну рекламную коллаборацию блогер может получить до миллиона рублей. При этом человек, который работает или физически, или своим умом, зарабатывает 30-40 тысяч рублей в месяц. Это же в корне несправедливо. Поэтому, я считаю, что блогерство, безусловно, должно находится на контроле», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский блогер попал в немилость сотрудников ДПС.