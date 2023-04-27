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Медики в Ростове поставили на поток операции пациентам с минно-взрывными травмами

27 апреля 2023, 09:55
Фото: Fotograf André Hamann, Groß Wokern/wikimedia.org
Ростовские врачи поставили на поток операции пациентам с минно-взрывными травмами
Ростовские хирурги проводят операции по реампутации, рассказали в правительстве региона.

Ростовские хирурги поставили на поток операции по реампутации. Их делают пациентам, получившим минно-взрывные травмы.

Медики отмечают, что современные мины наносят серьезные микроциркуляторные повреждения, которые невозможно увидеть обычным глазом. К тому же раны сильно загрязнены, а тканы организма становятся нежизнеспособными. «Все эти обстоятельства и приводят к тому, что, когда человека необходимо ставить на протез, начинаются проблемы», — отмечает врач Алексей Елфимов.

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На сегодняшний день медики провели 11 операций пациентам, пострадавшим от минно-взрывных травм. Гражданским лицам из новых территорий России их делают бесплатно.

Ранее ростовские врачи спасли мужчину с раздробленным лицом.

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