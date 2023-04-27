Медики отмечают, что современные мины наносят серьезные микроциркуляторные повреждения, которые невозможно увидеть обычным глазом. К тому же раны сильно загрязнены, а тканы организма становятся нежизнеспособными. «Все эти обстоятельства и приводят к тому, что, когда человека необходимо ставить на протез, начинаются проблемы», — отмечает врач Алексей Елфимов.