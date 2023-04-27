Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Ростовские хирурги поставили на поток операции по реампутации. Их делают пациентам, получившим минно-взрывные травмы.
Медики отмечают, что современные мины наносят серьезные микроциркуляторные повреждения, которые невозможно увидеть обычным глазом. К тому же раны сильно загрязнены, а тканы организма становятся нежизнеспособными. «Все эти обстоятельства и приводят к тому, что, когда человека необходимо ставить на протез, начинаются проблемы», — отмечает врач Алексей Елфимов.
На сегодняшний день медики провели 11 операций пациентам, пострадавшим от минно-взрывных травм. Гражданским лицам из новых территорий России их делают бесплатно.
Ранее ростовские врачи спасли мужчину с раздробленным лицом.