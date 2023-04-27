Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Один из поездов будет ходить через день, а второй — раз в неделю. Это решение приняли из-за популярности этого направления среди туристов.
Первый рейс состоится из Симферополя 27 апреля, в обратном направлении состав поедет 28 числа. Из столицы Крыма поезд будет отправляться в 16.50 и прибывать в донскую столицу на следующий день в 08.33.
Из Ростова состав поедет в 21:02, и приедет в конечную точку на следующий день в 10:20.
Второй поезд отправится 3 мая из Симферополя, а в обратную сторону он поедет 4 числа. В нем есть вагон ресторан и вагон, оборудованный для поездок инвалидов.
Напомним, что между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля.