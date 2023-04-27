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Между Ростовом-на-Дону и Крымом запустили дополнительные поезда с 27 апреля

27 апреля 2023, 07:09
Фото: Lipaghof/cc0/wikimedia.org
Между Ростовом-на-Дону и Крымом запустили дополнительные поезда с 27 апреля
Два новых поезда появились с четверга, 27 апреля, из Симферополя в Ростов-на-Дону, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

Один из поездов будет ходить через день, а второй — раз в неделю. Это решение приняли из-за популярности этого направления среди туристов.

Первый рейс состоится из Симферополя 27 апреля, в обратном направлении состав поедет 28 числа. Из столицы Крыма поезд будет отправляться в 16.50 и прибывать в донскую столицу на следующий день в 08.33.

Между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля
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Из Ростова состав поедет в 21:02, и приедет в конечную точку на следующий день в 10:20.

Второй поезд отправится 3 мая из Симферополя, а в обратную сторону он поедет 4 числа. В нем есть вагон ресторан и вагон, оборудованный для поездок инвалидов.

Напомним, что между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Доехать из Ростова в Крым#Поезд из Ростова в Крым#Расписание поездов
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