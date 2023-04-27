МТС Банк осуществляет денежные переводы абонентам ZET-MOBILE в Таджикистан

– Пополнение счетов мобильных операторов и денежные переводы без открытия счета в рамках сервисных цифровых решений МТС Банка стали одним из флагманских решений для широкого круга клиентов, – поясняет руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин. – Реализация совместного сервиса с оператором ZET-MOBILE дает не только возможность пополнения мобильного счета, но и позволяет осуществлять денежные переводы, что существенно повышает спрос на услугу, а также соответствует актуальным бизнес-трендам и изменившимся контурам выездного туризма.