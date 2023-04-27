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МТС Банк осуществляет денежные переводы абонентам ZET-MOBILE в Таджикистан

27 апреля 2023, 14:48
Фото: МТС Банк
Свое «окно» на восток открыл МТС Банк, запустив сервис денежных переводов и пополнения счетов абонентов ZET-MOBILE, одного из крупнейших мобильных операторов Таджикистана.

 

Новый сервис позволяет пополнять не только собственные счета мобильного оператора ZET-MOBILE, но и счета родных и близких. Помимо этого, он так же решает проблему осуществления денежных переводов на личные счета абонентов ZET-MOBILE.

 

В мобильном приложении МТС Банка все операции по пополнению счетов и денежных переводов максимально просты и не требуют обязательной предварительной авторизации. Более того, для этого вовсе необязательно быть клиентом МТС Банка. Инструкцию по скачиванию приложения смотрите здесь.

 

Ваши действия для выполнения переводов в приложении МТС Банка:

• выбрать закладку «Платежи» и в одном из разделов «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье» (или в «Услуги СНГ/Дальнее зарубежье») выбрать «ZET-MOBILE Таджикистан»; • ввести номер мобильного телефона с указанием суммыперевода. Перед проведением операции пользователь получит полную информацию о сумме перевода и сумме к зачислению в валюте счета.

 

Сумма пополнения счета ZET-MOBILE – от 10 рублей(минимум) и до 30 000 рублей (максимум). Положить деньги на счет или сделать перевод можно в рублях. Зачисление происходит мгновенно, в таджикских сомони. Проведение транзакций осуществляется без комиссии.

– Пополнение счетов мобильных операторов и денежные переводы без открытия счета в рамках сервисных цифровых решений МТС Банка стали одним из флагманских решений для широкого круга клиентов, – поясняет руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин. – Реализация совместного сервиса с оператором ZET-MOBILE дает не только возможность пополнения мобильного счета, но и позволяет осуществлять денежные переводы, что существенно повышает спрос на услугу, а также соответствует актуальным бизнес-трендам и изменившимся контурам выездного туризма.

#Елена Янкевич
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