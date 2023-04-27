Ранее сообщалось, что в Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской. Власти уже ищут подрядчика, который сможет воплотить проект в жизнь.