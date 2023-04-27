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Новую дорогу построят на Западном в Ростове

27 апреля 2023, 08:07
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Новую дорогу построят на Западном в Ростове

Одобрен проект дороги по улице Тружеников в Ростове-на-Дону на Западном

Госэкспертиза дала положительное заключение на возведение новой дороги на Западном в Ростове, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Государственная экспертиза дала положительное заключение на проектно-сметную документацию на возведение новой дороги в Ростове. Она будет пролегать по улице Тружеников на участке от 2-й Краснодарской до Батуринской.

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Логвиненко уточнил, что сейчас в адрес Минстроя Ростовской области готовится инвестиционный пакет документов. Власти города надеются на помощь регионального центра в финансировании возведения дороги.

Ранее сообщалось, что в Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской. Власти уже ищут подрядчика, который сможет воплотить проект в жизнь.

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