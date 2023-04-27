Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Государственная экспертиза дала положительное заключение на проектно-сметную документацию на возведение новой дороги в Ростове. Она будет пролегать по улице Тружеников на участке от 2-й Краснодарской до Батуринской.
Логвиненко уточнил, что сейчас в адрес Минстроя Ростовской области готовится инвестиционный пакет документов. Власти города надеются на помощь регионального центра в финансировании возведения дороги.
Ранее сообщалось, что в Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту. Она будет пролегать от перекрестка улиц Вересаева и Берберовской. Власти уже ищут подрядчика, который сможет воплотить проект в жизнь.