rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:06

Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Изображение материала

Обход Аксая запустят в Ростовской области до начала лета

27 апреля 2023, 20:06
Фото: 1MI
Обход Аксая запустят в Ростовской области до начала лета

В Ростовской области обход Аксая откроют уже в июне в 2023 году

В Ростовской области продолжается строительство Ростовского транспортного кольца, которое будет включать в себя 12 автомобильных дорог, в том числе обход Аксая. Его планируют завершить в ближайшее время, эта тема обсуждалась в ходе заседания круглого стола в региональном Заксобрании.

Проект Ростовского транспортного кольца направлен на сокращение транзитного трафика в городе и будет состоять из 12 новых автомагистралей общей протяженностью около 110 километров.

Сергей Рожков, депутат регионального парламента, заявил, что дорожники работают ускоренными темпами, и заверил, что объезд Аксая будет открыт для движения к июню этого года. Новая дорога значительно упростит движение транспортных средств из Москвы в Новороссийск, хотя для транзитного движения это будет платная дорога. Местные жители смогут пользоваться дорогой бесплатно, с удобными пунктами въезда и выезда, организованными вокруг платных станций.

Новочеркасское шоссе перекрыли из-за пожара на складе с целлюлозой в Аксае
Узнать подробнее

В ходе круглого стола члены парламента также обсудили будущее развитие дорожной инфраструктуры и необходимость планирования новых дорог, поскольку Ростовская агломерация продолжает расти. Они подчеркнули важность включения большего количества точек въезда и выезда для удобства жителей, а также безопасных полос разгона.

Читайте также:
У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полюДорогу к новому пункту пропуска с ДНР в Ростовской области отремонтируют до конца маяВодитель рейсового автобуса сбил стоявшую на дороге женщину в Новочеркасске
#Елена Янкевич#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Аксай#Аксайский район
Подпишитесь
В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды
Сегодня, 15:03
Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей
Сегодня, 14:59
Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреля
Сегодня, 15:05
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным
Сегодня, 14:28
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле
Сегодня, 10:55