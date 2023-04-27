Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Проект Ростовского транспортного кольца направлен на сокращение транзитного трафика в городе и будет состоять из 12 новых автомагистралей общей протяженностью около 110 километров.
Сергей Рожков, депутат регионального парламента, заявил, что дорожники работают ускоренными темпами, и заверил, что объезд Аксая будет открыт для движения к июню этого года. Новая дорога значительно упростит движение транспортных средств из Москвы в Новороссийск, хотя для транзитного движения это будет платная дорога. Местные жители смогут пользоваться дорогой бесплатно, с удобными пунктами въезда и выезда, организованными вокруг платных станций.
В ходе круглого стола члены парламента также обсудили будущее развитие дорожной инфраструктуры и необходимость планирования новых дорог, поскольку Ростовская агломерация продолжает расти. Они подчеркнули важность включения большего количества точек въезда и выезда для удобства жителей, а также безопасных полос разгона.