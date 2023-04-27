Сергей Рожков, депутат регионального парламента, заявил, что дорожники работают ускоренными темпами, и заверил, что объезд Аксая будет открыт для движения к июню этого года. Новая дорога значительно упростит движение транспортных средств из Москвы в Новороссийск, хотя для транзитного движения это будет платная дорога. Местные жители смогут пользоваться дорогой бесплатно, с удобными пунктами въезда и выезда, организованными вокруг платных станций.