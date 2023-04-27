Если рассматривать показатели среди школьников и студентов, то в этом случае уровень доверия составил 87% и 89%. Эти цифры подтверждаются тем, что за два года взаимодействовали с организацией более 50 миллионов человек в различных форматах. Кто-то заходил на сайт, другие смотрели ролики, а третьи принимали участие в очных мероприятиях.