Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Опрос провели в марте этого года, а его участниками стали 3,6 тысячи человек, в том числе 1,6 граждан из новых субъектов РФ. Около 84% респондентов старше 14 лет заявили, что доверяют обществу.
Если рассматривать показатели среди школьников и студентов, то в этом случае уровень доверия составил 87% и 89%. Эти цифры подтверждаются тем, что за два года взаимодействовали с организацией более 50 миллионов человек в различных форматах. Кто-то заходил на сайт, другие смотрели ролики, а третьи принимали участие в очных мероприятиях.
Гендиректор общества Максима Древаль рассказал, что все большее количество граждан ищут информацию на платформе «Знание», чтобы разобраться в различных вопросах. По его словам, это возлагает большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы.
Напомним, что общество было создано по указу президента Владимира Путина в 2015 году.