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Обществу «Знание» выразили доверие 84% россиян

27 апреля 2023, 06:46
Фото: giancarlo-duartе/unsplash
Обществу «Знание» выразили доверие 84% россиян
Проведенный опрос показал, что российскому обществу «Знание» доверяют 84% жителей РФ, говорится на сайте организации.

Опрос провели в марте этого года, а его участниками стали 3,6 тысячи человек, в том числе 1,6 граждан из новых субъектов РФ. Около 84% респондентов старше 14 лет заявили, что доверяют обществу.

Если рассматривать показатели среди школьников и студентов, то в этом случае уровень доверия составил 87% и 89%. Эти цифры подтверждаются тем, что за два года взаимодействовали с организацией более 50 миллионов человек в различных форматах. Кто-то заходил на сайт, другие смотрели ролики, а третьи принимали участие в очных мероприятиях.

Гендиректор общества Максима Древаль рассказал, что все большее количество граждан ищут информацию на платформе «Знание», чтобы разобраться в различных вопросах. По его словам, это возлагает большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы.

Напомним, что общество было создано по указу президента Владимира Путина в 2015 году.

 

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#Илья Протвинов#Опрос среди жителей России#Просветительское общество Знание
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