rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

«От каждого щелчка шарахаемся»: в Ростове обсуждают мощный хлопок в ночь на 27 апреля

27 апреля 2023, 06:44
Фото: johannes-krupinski/unsplash
«Наслаждайтесь весной»: ростовчане прокомментировали звук взрыва в ночь на 27 апреля

Ростовчан напугал мощный хлопок на Северном в ночь на 27 апреля

В ночь на 27 апреля жители Северного услышали подозрительный звук хлопка, инцидент они обсуждают в соцсетях.

Поздним вечером 26 апреля жители Северного в Ростове слышали мощный хлопок. По их словам, из-за звуковой волны у машин сработала сигнализация. Точные причины шума неизвестны до сих пор. Среди возможных версий — работа ПВО, переход самолета на сверхзвуковую скорость, использование взрывпакета или петарды. Также многие говорят, что причиной шума стал взрыв колеса у автобуса.

Ростовчане в соцсетях призвали друг друга не поддаваться панике. Они пишут, что, если бы причиной шума была работа ПВО, то хлопок услышали бы жители всего города: «Ну если нет никаких следов и разрушений, то это реально самолёт на сверхзвук переходит. Пока все спокойно, живите и наслаждайтесь весной», «Господи, теперь от каждого щелчка все шарахаться будут? Успокойтесь уже!», «Хлопок слышали даже не в двух районах, а только на Орбитальной. Разумеется, это проделки подростков с петардами».

Ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук
Узнать подробнее

Многие горожане, действительно, жалуются на запуск салютов и петард: «Живём напротив зелёного острова. На левом берегу каждый день кто-то что-то взрывает, запускает салюты в будние дни, и в выходные». «Давайте уже запретим вообще всю пиротехнику! Сколько можно? От этих звуков реально сердце заходится», — сетуют ростовчане.

Власти и МЧС никак не комментировали инцидент. Информация по нему уточняется.

Жители Ростова регулярно слышат подозрительные звуки хлопков. Подобный инцидент происходил буквально на днях, 20 апреля, также в Северном микрорайоне.

Читайте также:
«Стекла чуть не полопались»: мощный хлопок прогремел у «Шайбы» в Ростове 20 апреляГромкий хлопок в Ростове-на-Дону записали уличные камеры днем 29 мартаУгрозы населению нет: в центре Ростовской области вновь услышали мощный хлопок
#Виктория Прутковская#Новости#Город#Общество#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Громкий звук в Ростове
Подпишитесь
Путин обещал помочь Ростовской области, а местную полицию проверит комиссия из Москвы
Вчера, 16:15
Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет дороже, чем в Ростове
Вчера, 16:12
«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым
Вчера, 13:57
Ростовские машины скорой помощи отдали на нужды СВО
Вчера, 17:20
Суд в Ростове оставил начальника автобронетанковой службы ЮВО Денисова под стражей
Вчера, 17:29
Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове
Вчера, 12:17