Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Поздним вечером 26 апреля жители Северного в Ростове слышали мощный хлопок. По их словам, из-за звуковой волны у машин сработала сигнализация. Точные причины шума неизвестны до сих пор. Среди возможных версий — работа ПВО, переход самолета на сверхзвуковую скорость, использование взрывпакета или петарды. Также многие говорят, что причиной шума стал взрыв колеса у автобуса.
Ростовчане в соцсетях призвали друг друга не поддаваться панике. Они пишут, что, если бы причиной шума была работа ПВО, то хлопок услышали бы жители всего города: «Ну если нет никаких следов и разрушений, то это реально самолёт на сверхзвук переходит. Пока все спокойно, живите и наслаждайтесь весной», «Господи, теперь от каждого щелчка все шарахаться будут? Успокойтесь уже!», «Хлопок слышали даже не в двух районах, а только на Орбитальной. Разумеется, это проделки подростков с петардами».
Многие горожане, действительно, жалуются на запуск салютов и петард: «Живём напротив зелёного острова. На левом берегу каждый день кто-то что-то взрывает, запускает салюты в будние дни, и в выходные». «Давайте уже запретим вообще всю пиротехнику! Сколько можно? От этих звуков реально сердце заходится», — сетуют ростовчане.
Власти и МЧС никак не комментировали инцидент. Информация по нему уточняется.
Жители Ростова регулярно слышат подозрительные звуки хлопков. Подобный инцидент происходил буквально на днях, 20 апреля, также в Северном микрорайоне.