Ростовчане в соцсетях призвали друг друга не поддаваться панике. Они пишут, что, если бы причиной шума была работа ПВО, то хлопок услышали бы жители всего города: «Ну если нет никаких следов и разрушений, то это реально самолёт на сверхзвук переходит. Пока все спокойно, живите и наслаждайтесь весной», «Господи, теперь от каждого щелчка все шарахаться будут? Успокойтесь уже!», «Хлопок слышали даже не в двух районах, а только на Орбитальной. Разумеется, это проделки подростков с петардами».