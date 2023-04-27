Врач кабинета неотложной помощи Евгений Малышенко судится с поликлиникой №16 в Ростове из-за незаконного увольнения. Руководство больницы заставляло медика нарушать закон. Малышенко рассказал, что работал в учреждении с разгара пандемии. Летом прошлого года его попросили совмещать работу врача кабинета неотложной помощи с работой участкового терапевта. Он отказался, так как не имел соответствующего образования и таким образом мог нарушить закон. Медик попросил отправить его на курсы повышения квалификации или оформить фельдшером. Однако руководство больницы было непреклонно, после чего уволило Малышенко.