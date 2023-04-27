Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Врач кабинета неотложной помощи Евгений Малышенко судится с поликлиникой №16 в Ростове из-за незаконного увольнения. Руководство больницы заставляло медика нарушать закон. Малышенко рассказал, что работал в учреждении с разгара пандемии. Летом прошлого года его попросили совмещать работу врача кабинета неотложной помощи с работой участкового терапевта. Он отказался, так как не имел соответствующего образования и таким образом мог нарушить закон. Медик попросил отправить его на курсы повышения квалификации или оформить фельдшером. Однако руководство больницы было непреклонно, после чего уволило Малышенко.
После этого рабочую нагрузку распределили между коллегами, однако те ушли из больницы после сокращения выплат. Тем временем сам Малышенко обратился в суд, который встал на его сторону. Позже поликлиника обжаловала это решение в областном суде. Теперь медик готовится к рассмотрению его дела в кассации, уточняет Don Mash.
Со стороны Минздрава региона и самого медучреждения комментариев не поступало. Информация уточняется.
Проблема нехватки медиков остро стоит в Ростовской области. На ситуацию уже обратил внимание и президент Владимир Путин. Он попросил губернатора Василия Голубева разобраться в проблемах здравоохранения региона.