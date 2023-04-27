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Врач кабинета неотложки в Ростове лишился работы, когда отказался нарушить закон

27 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Врач кабинета неотложки в Ростове лишился работы, когда отказался нарушить закон
В Ростове врач кабинета неотложной медицинской помощи Евгений Малышенко судится с поликлиникой №16 из-за незаконного увольнения, рассказали местные СМИ.

Врач кабинета неотложной помощи Евгений Малышенко судится с поликлиникой №16 в Ростове из-за незаконного увольнения. Руководство больницы заставляло медика нарушать закон. Малышенко рассказал, что работал в учреждении с разгара пандемии. Летом прошлого года его попросили совмещать работу врача кабинета неотложной помощи с работой участкового терапевта. Он отказался, так как не имел соответствующего образования и таким образом мог нарушить закон. Медик попросил отправить его на курсы повышения квалификации или оформить фельдшером. Однако руководство больницы было непреклонно, после чего уволило Малышенко.

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После этого рабочую нагрузку распределили между коллегами, однако те ушли из больницы после сокращения выплат. Тем временем сам Малышенко обратился в суд, который встал на его сторону. Позже поликлиника обжаловала это решение в областном суде. Теперь медик готовится к рассмотрению его дела в кассации, уточняет Don Mash.

Со стороны Минздрава региона и самого медучреждения комментариев не поступало. Информация уточняется.

Проблема нехватки медиков остро стоит в Ростовской области. На ситуацию уже обратил внимание и президент Владимир Путин. Он попросил губернатора Василия Голубева разобраться в проблемах здравоохранения региона.

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