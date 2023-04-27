rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

Изображение материала

Прокурор в Новочеркасске потребовал закрыть церковь

27 апреля 2023, 19:44
Фото: 1mi
В Ростовской области в суд поступило заявление с требованием закрыть церковь из-за нарушений, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Прокурор обратился с иском к организации «Церковь Иисуса Христа святых последних дней в г. Новочеркасске». Он потребовал запретить работу до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

«В иске говорится, что во время проверки здания, в которой находится религиозная организация, зафиксировали нарушения. В том числе в части эвакуационных выходов», — сказано в сообщении.

Церковь отсудила 1 млн рублей у «кинувшего» ее ростовского бизнесмена
Узнать подробнее

Прокурор считает, что эти нарушения угрожают посетителям. Дело планируется рассмотреть 4 мая.

Ранее стало известно, что в Ростове защитят здание тетра кукол, на которое у церкви были свои планы.

Читайте также:
В Новочеркасске могут закрыть церковь мормонов за несоблюдение пожарной безопасностиЖители донского поселка попросили Путина не превращать единственную школу в церковьЖители донского поселка попросили Путина не превращать единственную школу в церковь
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Иск к церкви#Церковь в Ростовской области#Церковь#Православная церковь#Скандал в Ростовской области#Иск в суд
Подпишитесь
В Ростовской области жителей предупредили о пробках на М-4 и неделях без горячей воды
Сегодня, 15:03
Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей
Сегодня, 14:59
Град и ветер близкий к ураганному накроют Ростовскую область с 27 апреля
Сегодня, 15:05
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным
Сегодня, 14:28
«Деньги за картинку»: почему в Ростове опасно покупать клубнику в апреле
Сегодня, 10:55