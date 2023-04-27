Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Прокурор обратился с иском к организации «Церковь Иисуса Христа святых последних дней в г. Новочеркасске». Он потребовал запретить работу до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
«В иске говорится, что во время проверки здания, в которой находится религиозная организация, зафиксировали нарушения. В том числе в части эвакуационных выходов», — сказано в сообщении.
Прокурор считает, что эти нарушения угрожают посетителям. Дело планируется рассмотреть 4 мая.
Ранее стало известно, что в Ростове защитят здание тетра кукол, на которое у церкви были свои планы.