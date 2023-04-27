«Постоянно происходят разборки, участниками которых становятся проститутки, наркоманы, алкоголики и люди с неопределенным образом занятости. В нашем доме проживают много семей с подрастающими детьми, которые видят весь этом срамный образ жизни этих молодых людей», — жалуются горожане.