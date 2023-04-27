Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Претензии у жильцов дома 29/30 появились к работе отеля и сауны, которые находится на цокольном этаже здания. По словам ростовчан, каждый вечер в заведениях устраивают вечеринки, которые заканчиваются драками.
«Постоянно происходят разборки, участниками которых становятся проститутки, наркоманы, алкоголики и люди с неопределенным образом занятости. В нашем доме проживают много семей с подрастающими детьми, которые видят весь этом срамный образ жизни этих молодых людей», — жалуются горожане.
Они уточнили, что в этом районе можно встретить большое количество проституток, что совершенно не является нормальным. Пользователи в комментариях предложили обращаться в прокуратуру для решения проблемы.
По указанному ростовчанами адресу расположен отель «Аура», которому пользователи в сервисе «Яндекса» поставили 3,9 балла из 5. В том числе он собрал много негативных отзывов.
«Совершенно случайно пришлось там снять номер, ни разу не выспался нормально… Всегда из-за стен доносились неприличные звуки, да еще постоянно устраивали какие-то разборки те, кто не поделили дам легкого поведения», — заявляют клиенты.
«Не совершайте наших ошибок. Это не отель, а комнаты при сауне, которые используются с понятно какими целями», — пишут пользователи. Также есть много хороших отзывов об отеле.
«Приветливый персонал, обслуживание на уровне. Есть возможность посетить сауну и бильярд», — сообщили постояльцы.
Ранее МВД организовало проверку из-за драки водителя маршрутки и пассажира в Ростове.