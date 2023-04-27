Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
По их словам, в четверг, 27 апреля, мужчина в камуфляжной форме пришел в парк, чтобы покатать свою дочь на аттракционах. Однако она во время поездки на машинке врезалась в сотрудника, что и стало причиной дальнейшего конфликта.
«Работник ее вежливо попросил ехать так, чтобы никому не мешать. Мужчина-отец подошел и начал грубить, толкаться, обзываться и в итоге это все переросло в драку», — заявили очевидцы.
Пользователи в комментариях написали, что все может иначе и попытались оправдать мужчину, который пришел с ребенком.
«Чтобы отец просто так стал руки распускать? Слабо верится», — говорится в комментариях.
«На видео видно, как мужчину в камуфляже окучивают трое молодых людей», — пишут ростовчане.
Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.