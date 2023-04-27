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Ростовчанин в камуфляже стал участником массовой драки в парке вечером 27 апреля

27 апреля 2023, 19:26
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в парке имени Максима Горького произошла массовая драка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, в четверг, 27 апреля, мужчина в камуфляжной форме пришел в парк, чтобы покатать свою дочь на аттракционах. Однако она во время поездки на машинке врезалась в сотрудника, что и стало причиной дальнейшего конфликта.

«Работник ее вежливо попросил ехать так, чтобы никому не мешать. Мужчина-отец подошел и начал грубить, толкаться, обзываться и в итоге это все переросло в драку», — заявили очевидцы.

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Пользователи в комментариях написали, что все может иначе и попытались оправдать мужчину, который пришел с ребенком.

«Чтобы отец просто так стал руки распускать? Слабо верится», — говорится в комментариях.

«На видео видно, как мужчину в камуфляже окучивают трое молодых людей», — пишут ростовчане.

Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.

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