Сервис дистанционного обслуживания «МТС-Бизнес» подключил новые опции

Чтобы выставить контрагенту новый счет, клиент должен указать номер счета, дату и свой расчетный счет для зачисления средств (номер счета заполняется автоматически порядковым номером, с возможностью отредактировать его и ввести любое цифровое, буквенное или символьное значение, а дата ставится по умолчанию текущей с возможностью ее поменять на любую другую). Кстати, предприниматель может воспользоваться подсказками, например, при указании информации о плательщике (при вводе ИНН), или же указать всю информацию вручную. Перед тем, как счет станет доступен для скачивания клиенту, его нужно отправить на электронную почту контрагента. По желанию или в случае необходимости, можно дать пояснение к счету или снабдить комментарием, например, за что конкретно будет произведена оплата или по какому договору.