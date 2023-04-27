Сервис дистанционного обслуживания «МТС-Бизнес» подключил новые опции

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Клиент сам решает, что ему больше подходит: исходя из масштаба производства выбрать тариф РКО, или же – при росте бизнеса и объема операций – поменять программу обслуживания непосредственно в клиент-банке. Действие нового тарифа начинается с первого числа следующего календарного месяца. Там же клиент сможет определиться с вариантом оплаты РКО – ежемесячно или разово. Решение обратимо: если предприниматель передумает и захочет остаться в текущем тарифе, то подключение нового можно отозвать. Для дополнительной верификации потребуется лишь подтвердить действие смс-кодом.
Гибкий подход в обслуживании проявляется и в том, что теперь платеж в статусе «Отправляется» также можно легко отменить в мобильном приложении. Для этого вам нужно найти платеж в ленте операций, выбрать опцию «Отменить платеж» и подтвердить операцию кодом из смс. В случае успешного отзыва платеж попадает в статус «Не отправлен» с причиной отказа – «Отозван клиентом».
Чтобы выставить контрагенту новый счет, клиент должен указать номер счета, дату и свой расчетный счет для зачисления средств (номер счета заполняется автоматически порядковым номером, с возможностью отредактировать его и ввести любое цифровое, буквенное или символьное значение, а дата ставится по умолчанию текущей с возможностью ее поменять на любую другую). Кстати, предприниматель может воспользоваться подсказками, например, при указании информации о плательщике (при вводе ИНН), или же указать всю информацию вручную. Перед тем, как счет станет доступен для скачивания клиенту, его нужно отправить на электронную почту контрагента. По желанию или в случае необходимости, можно дать пояснение к счету или снабдить комментарием, например, за что конкретно будет произведена оплата или по какому договору.
Новые функции уже доступны в web-версии «МТС-Бизнес». Чтобы что они появились в мобильном приложении на Android, его необходимо обновить до последней версии. Клиенты с iOSмогут воспользоваться новыми функциями, зайдя в web-версию «МТС-Бизнес» в браузере.