Скамейки из переработанного пластика появились в парке Левобережный

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Вес каждой скамейки более ста килограммов, а сделаны они из переработанных пластиковых пакетов и бутылок.
В рамках акции также прошла работа по расчистке водоохранной зоны реки Дон. Эко активисты убрали мусор, а специалисты охранного ведомства осуществили забор проб воды и донных отложений.
Как пояснила директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева, данное мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам экологии, популяризовать ответственное отношение к окружающей среде и поддержать рекреационные зоны в чистоте.
Россельхозбанк основал фонд «Экология», который в прошлом году провел первую акцию. Это была очистка Зеленого острова в Ростове-на-Дону. Далее эта акция прошла в других крупных городах России, где есть наши отделения. Поэтому в этом году, мы по традиции начали с Ростова. Сегодня мы очистили водоохранную зону реки Дон от мусора и установили скамейки из переработанного пластика. которые могут стать напоминанием всем ростовчанам, что пришло время природу поддерживать. Сегодняшняя акция связана с идеей пропаганды правильного отношения к Дону, к природным объектам в целом. Это должно стать нормой: человек отдохнул и убрал за собой весь мусор. Взрослые должны показывать пример детям,— пояснила Лариса Туишева.
В уборке прибрежной зоны реки Дон приняло участие более 30 человек. Они собрали, отсортировали и вывезли порядка тонны мусора и установили информационные стенды с призывами соблюдать чистоту.
Директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова отметила, что одна из главных задач фонда — привлечь внимания к проблеме экологии и сохранности водных ресурсов.
У нас большой проект по очистке берегов водных объектов. Это значит что сотрудники Россельхозбанка и Росприроднадзора выходят в один день, очищают берег от мусора и отходов, которые отправляются на переработку. А специалисты центра лабораторных анализов и измерений берут пробы воды. Все это делается для того, чтобы человек который здесь отдыхает научился убирать за собой. А чтобы это не забывалось, мы устанавливаем информационные стенды. также в рамках этой акции мы устанавливаем скамейки и урны из переработанного пластика, — рассказала директор Фонда «Экология».
На каждой скамейке будет установлена табличка, что она сделана из переработанного пластика, в частности пакетов и бутылок. По словам экологов, на изготовление одной такой лавочки приходится около четырех тысяч пластиковых пакетов, а изготовление одной такой скамейки обходится в районе 16 тысяч рублей. По мнению специалистов в области экологии, такая информация должна призвать горожан минимизировать потребление пакетов и по возможности пользоваться эко сумками.
Руководитель управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия Алексей Кузьмин добавил, что подобная уличная мебель долговечнее и прочнее обычной, она не горит, не плавится и позволяет экономить древесные ресурсы.
Все что сделано сегодня в рамках акции, направлено на популяризацию заботы об окружающей среде. Самое главное в этом деле – начинать с себя. Если каждый будет осознанно относиться к экологии – это будет самый большой вклад в дело сохранения природы, — подчеркнул руководитель управления регионального Росприроднадзора.
Напомним, что Россельхозбанк объявил о создании Фонда «Экология» в октябре 2021 года. Основной целью создания Фонда стало формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.