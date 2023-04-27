Скамейки из переработанного пластика появились в парке Левобережный

На каждой скамейке будет установлена табличка, что она сделана из переработанного пластика, в частности пакетов и бутылок. По словам экологов, на изготовление одной такой лавочки приходится около четырех тысяч пластиковых пакетов, а изготовление одной такой скамейки обходится в районе 16 тысяч рублей. По мнению специалистов в области экологии, такая информация должна призвать горожан минимизировать потребление пакетов и по возможности пользоваться эко сумками.