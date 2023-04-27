Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
По словам горожан, по улице Орбитальной вечером 26 апреля распространился очень громкий звук, из-за чего заработали сигнализации припаркованных машин. Официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется.
Пока же ростовчане пытаются самостоятельно понять причину случившегося.
«Это 100% не сбитый беспилотник или ракета, иначе бы взрыв услышал весь город», — написал автор. Другие заявили, что причиной стало взорвавшееся колесо автобуса.
«Слышно же звук самолета. Потом сверхзвук дал и ушел», — заявили пользователи в комментариях.
«Ну если нет никаких следов и разрушений, то это реально самолет на сверхзвук переходит», — пишут ростовчане.
Ранее ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук.