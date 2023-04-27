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Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля

27 апреля 2023, 06:14
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
Стали известны подробности мощного хлопка в Ростове-на-Дону вечером 26 апреля
Жители Ростова-на-Дону услышали громкий звук, похожий на хлопок, сообщили они в Telegram-канале «Ростов главный».

По словам горожан, по улице Орбитальной вечером 26 апреля распространился очень громкий звук, из-за чего заработали сигнализации припаркованных машин. Официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется.

Пока же ростовчане пытаются самостоятельно понять причину случившегося.

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«Это 100% не сбитый беспилотник или ракета, иначе бы взрыв услышал весь город», — написал автор. Другие заявили, что причиной стало взорвавшееся колесо автобуса.

«Слышно же звук самолета. Потом сверхзвук дал и ушел», — заявили пользователи в комментариях.

«Ну если нет никаких следов и разрушений, то это реально самолет на сверхзвук переходит», — пишут ростовчане.

Ранее ученый объяснил, почему слышно хлопок в Ростове при переходе самолета на сверхзвук.

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