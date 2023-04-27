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Стали известны подробности задержания инспектора ДПС в центре Ростова-на-Дону

27 апреля 2023, 19:33
Фото: 1mi
В центре Ростова-на-Дону прошла операция по задержанию сотрудника ГИБДД по подозрению в получении взятки, сообщают СМИ.

Ранее в Интернете разместили видео, на котором показано задержание человека в форме сотрудника ГИБДД. Теперь 161.ру написало, что это произошло на улице Большой Садовой, а причиной стало получение взятки.

«Инспектора поймали по наводке. Он требовал большую сумму денег от человека, совершившего нарушение», — пишет издание.

Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской области
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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее эксперт рассказал, какой срок грозит фигурантам дела о полицейской ОПГ в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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