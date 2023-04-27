Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Ранее в Интернете разместили видео, на котором показано задержание человека в форме сотрудника ГИБДД. Теперь 161.ру написало, что это произошло на улице Большой Садовой, а причиной стало получение взятки.
«Инспектора поймали по наводке. Он требовал большую сумму денег от человека, совершившего нарушение», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее эксперт рассказал, какой срок грозит фигурантам дела о полицейской ОПГ в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.