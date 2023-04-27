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Published Сегодня, 14:28

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Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным

27 апреля 2023, 14:28
Фото: donland.ru
Стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным
В Ростовской области проезд по обходу Аксая сделают платным, но не для всех, сообщили в Заксобрании региона.

Эта дорога станет частью Ростовского транспортного кольца и будет платной для всех водителей, кроме местных жителей. Для них обещают сделать въезды и выезды на трассу, не требующие проезда через пункты взимания платы.

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«Обход Аксая должен быть открыт в июне этого года, что сильно упростит движение по участку от Москвы до Новороссийска. Работы проходят с опережающими темпами», — уточнили в региональном парламенте.

Добавим, что Ростовское транспортное кольцо будет включать 12 автомобильных дорог. А Ростов получится избавить от транзитного трафика.

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