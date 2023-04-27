Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Эта дорога станет частью Ростовского транспортного кольца и будет платной для всех водителей, кроме местных жителей. Для них обещают сделать въезды и выезды на трассу, не требующие проезда через пункты взимания платы.
«Обход Аксая должен быть открыт в июне этого года, что сильно упростит движение по участку от Москвы до Новороссийска. Работы проходят с опережающими темпами», — уточнили в региональном парламенте.
Добавим, что Ростовское транспортное кольцо будет включать 12 автомобильных дорог. А Ростов получится избавить от транзитного трафика.