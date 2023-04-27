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Сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 млн рублей

27 апреля 2023, 13:09
Фото: old.donland.ru
Сумма хищений на гособоронзаказе в Ростовской области выросла с 80 до 700 млн рублей

Сумма хищений на гособоронзаказе в Ростовской области выросла с 80 до 700 млн рублей

В Ростовской области выявили новые эпизоды хищения средств гособоронзаказа страны, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Издание со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявило о том, что оперативники выявили новые факты хищения и легализации денег гособоронзаказа, которые выделили на производство деталей тактических ракет в Ростовской области. И если раньше общая сумма ущерба составляла 80 миллионов рублей, то теперь она выросла почти в девять раз — до 700 миллионов рублей.

Напомним, в начале 2023 года директора таганрогского завода «Звезда-Стрела» арестовали по делу о хищении 15 миллионов рублей. Позднее стало известно, что в схеме хищения и легализации средств были замешаны начальник 222-го военного представительства МО России и директор «Таганрогского литейного завода», а также ООО «ТПК „Горизонт“.

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По предварительной информации, подозреваемые вносили в документы недостоверные данные о стоимости изделия, что позволило им присвоить более 80 миллионов рублей. Расследование по делу продолжается.

Обращаем внимание, что информация о ходе расследования пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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