Сумму хищений на гособоронзаказе в Ростовской области оценили в 700 млн рублей

Издание со ссылкой на собственные источники в силовых структурах объявило о том, что оперативники выявили новые факты хищения и легализации денег гособоронзаказа, которые выделили на производство деталей тактических ракет в Ростовской области. И если раньше общая сумма ущерба составляла 80 миллионов рублей, то теперь она выросла почти в девять раз — до 700 миллионов рублей.