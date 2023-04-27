rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю

27 апреля 2023, 12:20
Фото: ar.rostov-gorod.ru
У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю
Ростов запросит у Минтранспорта Ростовской области деньги на строительство дороги по улице Тружеников, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Напомним, днем 27 апреля стало известно, что власти получили положительное заключение Госэкспертизы на проект строительства новой дороги по улице Тружеников на территории Вертолетного поля.

Деньги на электробусы и трамваи выделили: Ростовская область получит почти 19 млрд
Узнать подробнее

Однако глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что городу предстоит подготовить инвестиционный пакет документов, чтобы получить необходимое финансирование для реализации проекта. Сроки строительства дороги пока остаются неизвестны.

Ранее стало известно, сколько получит скандальная компания «Т-Транс» за строительство «Северного радиуса».

Читайте также:
В Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропортуВ Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерствомМежду Ростовом и Батайском построят четырехполосную дорогу с развязкой
#Надежда Пустяк#Строительство дорог в Ростове#Финансирование#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023
Сегодня, 12:27
Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера
Сегодня, 12:16
«Уголовщина обернется хайпом»: ростовский блогер спрогнозировала судьбу Блиновской
Сегодня, 12:01
Владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера
Сегодня, 10:40
Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове
Вчера, 12:17