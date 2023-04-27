У Ростова не оказалось денег на строительство дороги к Вертолетному полю

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Напомним, днем 27 апреля стало известно, что власти получили положительное заключение Госэкспертизы на проект строительства новой дороги по улице Тружеников на территории Вертолетного поля.
Однако глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что городу предстоит подготовить инвестиционный пакет документов, чтобы получить необходимое финансирование для реализации проекта. Сроки строительства дороги пока остаются неизвестны.
Ранее стало известно, сколько получит скандальная компания «Т-Транс» за строительство «Северного радиуса».